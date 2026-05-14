Empresas levam 42 dias para contratar e custo pode chegar a US$ 4,5 mil, aponta estudo

A busca por profissionais qualificados se tornou um dos principais desafios operacionais para as organizações. O relatório de Benchmarking de Capital Humano, publicado pela Society for Human Resource Management (SHRM), revela que o processo de seleção não é apenas rigoroso, mas também demorado.

Segundo o estudo, que contou com a participação de mais de 2.000 especialistas em recursos humanos, a eficiência na contratação é um indicador crítico para a saúde financeira e produtiva das empresas.

O custo do recrutamento

Um dos indicadores mais sensíveis do departamento de recrutamento e seleção é o tempo necessário para preencher uma vaga aberta. De acordo com os dados da SHRM, as empresas levam, em média, 42 dias para concluir uma contratação.

Esse período corresponde desde o anúncio da oportunidade até a aceitação da proposta pelo candidato selecionado.

Além do tempo investido, o custo por contratação é outro fator que pressiona o orçamento das corporações, variando de U$2.000 a U$4.500. Esse indicador soma as despesas diretas e indiretas, como anúncios em plataformas, horas técnicas de recrutadores e testes de qualificação.

O relatório também destaca a vulnerabilidade em planos de sucessão. Apenas uma minoria das instituições possui diretrizes formais para substituir lideranças em casos de desligamentos súbitos ou aposentadorias.

A falta de uma estratégia preventiva obriga as empresas a recorrerem ao mercado externo com urgência, o que muitas vezes resulta em processos mais caros e demorados do que o desenvolvimento de talentos internos.

Benefícios como diferencial

Para reduzir a rotatividade e atrair candidatos com maior preparo acadêmico, muitas organizações investem em benefícios educacionais. O estudo aponta que a maioria das empresas oferece algum tipo de suporte para mensalidades escolares, visando a valorização do capital intelectual.

Essas métricas servem como um guia para que gestores comparem a performance de suas instituições com as tendências globais. Em um cenário onde o capital humano é o principal motor de inovação, compreender o tempo de contratação e os custos envolvidos deixa de ser uma tarefa burocrática para se tornar uma prioridade estratégica da alta administração.

Recrutamento mais eficiente

Diante desse cenário, iniciativas que aproximam empresas de talentos já avaliados ganham relevância estratégica. A Conferência de Carreira do Na Prática se apresenta como um desses canais, ao reunir jovens pré-selecionados, pré-treinados e preparados para conversas diretas com recrutadores.

Para as organizações, o evento funciona como uma alternativa para reduzir etapas do processo seletivo, acelerar decisões e ampliar o contato com profissionais de alto potencial. A proposta é concentrar, em um mesmo ambiente, triagem, relacionamento, entrevistas e avaliação de fit cultural.

A Conferência de Carreira conecta sua empresa a quem já está se preparando para o próximo passo profissional