Flávio Bolsonaro diz que não recebeu dinheiro de Vorcaro, mas admite ligação com banqueiro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) admitiu, em nota, que contatou o banqueiro Daniel Vorcaro para cobrar repasses destinados à produção de um filme sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro. O áudio da ligação e o conteúdo de mensagens entre os dois foram revelados em reportagem do portal The Intercept Brasil nesta quarta-feira, 13, o que desatou uma crise na pré-campanha bolsonarista.

Em nota, Flávio negou que tenha recebido dinheiro de Vorcaro, mas mencionou atraso nas parcelas da doação que acertou com Vorcaro para a realização do filme 'Dark Horse', uma biografia em vídeo do ex-presidente Jair Bolsonaro. De acordo com o Intercept, o banqueiro teria se comprometido em 2025 a doar US$ 24 milhões (o equivalente a R$ 134 milhões à época) para financiar a produção, a pedido de Flávio Bolsonaro. Desse valor, ao menos R$ 61 milhões teriam sido repassados.

"Mais do que nunca é fundamental a instalação da CPI do Banco Master. É preciso separar os inocentes, dos bandidos. No nosso caso, o que aconteceu foi um filho, procurando patrocínio privado para um filme privado sobre a história do próprio pai. Zero de dinheiro público. Zero de lei Rouanet", diz a nota.

Flávio diz ter conhecido Vorcaro em dezembro de 2024. "O contato é retomado quando há atraso no pagamento das parcelas de patrocínio necessárias para a conclusão do filme. Não ofereci vantagens em troca. Não promovi encontros privados fora da agenda. Não intermediei negócios com o governo. Não recebi dinheiro ou qualquer vantagem. Isso é muito diferente das relações espúrias do governo Lula e seus representantes com Vorcaro", diz o documento.

Em uma mensagem obtida pelo Intercept, no entanto, Flávio Bolsonaro aparece em conversa com Vorcaro cobrando o dinheiro na véspera da prisão de Vorcaro, quando o Master já havia sido liquidado. "Irmão, estou e estarei contigo sempre, não tem meia conversa entre a gente. Só preciso que me dê uma luz! Abs!", teria enviado o senador ao banqueiro, em 16 de novembro de 2025.

A nota de Flávio Bolsonaro também contradiz o próprio senador, que em março deste ano disse publicamente que não houve contato pessoal entre ele e Vorcaro.

Reação da esquerda

Parlamentares e bancadas de partidos de esquerda se manifestaram após a divulgação da reportagem do portal The Intercept Brasil pedindo a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar feitos relacionados ao caso Master. O líder da bancada do PT, Pedro Uczai (SC) e o deputado Lidbergh Farias (PT-RJ) farão representações ao Supremo Tribunal Federal (STF) e à Polícia Federal sobre a reportagem.

As bancadas de PT, PSOL e PC do B na Câmara também vão apresentar uma notícia de fato à Polícia Federal, com pedido de investigação da relação entre Flávio Bolsonaro e Vorcaro.

O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, também pediu investigações e defendeu a cassação de Bolsonaro caso a autenticidade do áudio seja confirmada.