Rodízio de carros em SP volta a vigorar a partir desta segunda-feira

O Rodízio Municipal de Veículos será retomado em São Paulo a partir desta segunda-feira, 12 de janeiro, após suspensão temporária iniciada em 22 de dezembro. A medida foi interrompida pela redução no volume de tráfego entre o fim de 2025 e o início de 2026 e seguia suspensa até sexta-feira.

A Operação Horário de Pico restringe a circulação de veículos no Centro Expandido da capital, das 7h às 10h e das 17h às 20h, em dias úteis.

A área de restrição inclui o chamado Minianel Viário, que abrange as marginais Tietê e Pinheiros, avenidas dos Bandeirantes, Afonso D'Escragnolle Taunay, Tancredo Neves, Juntas Provisórias, Professor Luís Inácio de Anhaia Melo e Salim Farah Maluf, além do Complexo Viário Maria Maluf e do Viaduto Grande São Paulo.

O descumprimento da regra configura infração média, segundo o Código de Trânsito Brasileiro, com penalidade de multa no valor de R$ 130,16 e acréscimo de quatro pontos na carteira de habilitação.

As restrições para veículos pesados, como o rodízio de caminhões, a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF), seguem em vigor normalmente.

Confira, abaixo, a tabela com os dias da semana e finais das placas:

Segunda-feira: Placas finais 1 e 2

Terça-feira: Placas finais 3 e 4

Quarta-feira: Placas finais 5 e 6

Quinta-feira: Placas finais 7 e 8

Sexta-feira: Placas finais 9 e 0

Horários:

Manhã: 7h às 10h

Tarde/Noite: 17h às 20h

Área de Abrangência:

Funciona no Centro Expandido da cidade

Finais de Semana e Feriados: