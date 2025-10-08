Relator recomenda arquivamento de processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética

O deputado Delegado Marcelo Freitas (União-MG), relator do processo que apura a conduta de Eduardo Bolsonaro (PL-SP) no Conselho de Ética da Câmara, apresentou nesta quarta-feira relatório pelo arquivamento da representação movida pelo Partido dos Trabalhadores (PT).

O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro era acusado de quebra de decoro parlamentar por ter, segundo a legenda, atuado contra o país no exterior e incentivado autoridades dos Estados Unidos a aplicarem sanções contra o Brasil e seus agentes públicos. O relatório de Freitas pode ser rejeitado pelo colegiado e, caso isso aconteça, outro relator pode ser designado.