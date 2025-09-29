Bolsonaro pode voltar ao hospital por crise de soluços, diz família

A família de Jair Bolsonaro avalia levar o ex-presidente de volta ao hospital depois de uma crise de soluços. Em postagem feita em seu perfil no X (antigo Twitter), o filho de Bolsonaro, Carlos Bolsonaro, afirmou que a crise foi "acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora".

"A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e tranquilo, enquanto o médico já está a caminho de casa para avaliar a situação", continuou o vereador.

- Estou com minha família avaliando a necessidade de levar meu pai novamente ao hospital. Ele enfrenta uma crise de soluços acompanhada de quatro episódios de vômito, que ele mesmo descreveu como os mais intensos até agora. A Michelle está o deixando um pouco mais confortável e… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) September 29, 2025

Entenda o histórico de saúde de Bolsonaro

A crise de saúde que Bolsonaro enfrentou é uma das sequelas do atentado à faca sofrido durante a campanha eleitoral de 2018. Um dos sintomas recorrentes do ex-presidente são episódios de soluços intensos, que em certos momentos o impedem de falar e o fazem vomitar.

Bolsonaro se encontra em prisão domiciliar desde sua condenação por tentativa de golpe e outros crimes, incluindo um total de 27 anos de sentença.

Sua ida ao hospital na terça não exigiu autorização prévia do ministro Alexandre de Moraes, como definiu uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF), desde que a condição médica fosse comprovada.

A defesa do ex-presidente encaminhou ao STF um atestado médico, anexado ao processo judicial, e notificou a Procuradoria-Geral da República (PGR).

O deputado federal Evair de Mello (PL-ES), que esteve no hospital para uma visita, afirmou que a sentença do STF teve um "impacto emocional" significativo sobre Bolsonaro.

O parlamentar observou que, mesmo antes da prisão domiciliar, Bolsonaro já apresentava sinais de debilidade, com dificuldades para falar e episódios frequentes de soluços.

Condenação de Bolsonaro

O político está em prisão domiciliar desde o início de agosto, por determinação de Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) depois de ter descumprido a proibição de usar redes sociais.

O ex-presidente foi condenado a 27 anos e três meses de prisão pela Primeira Turma do STF, por causa de uma tentativa de golpe de Estado. Bolsonaro ainda pode apresentar recurso antes de ter de começar a cumprir a pena.