Nem toda tarefa precisa da IA mais potente; entenda como empresas estão mudando essa lógica

A escolha de um modelo de inteligência artificial deixou de ser apenas uma questão de capacidade. Para empresas que processam milhares ou milhões de solicitações, o custo de cada consulta também pode influenciar a estratégia de tecnologia.

É nesse cenário que ganha espaço o roteamento de modelos, técnica que permite usar diferentes modelos de IA dentro de uma mesma aplicação. Em vez de encaminhar todas as solicitações para o sistema mais avançado, um mecanismo decide qual opção é mais adequada para cada tarefa.

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O que é roteamento de modelos

O model routing, em inglês, funciona como uma camada de decisão entre o usuário e os modelos de inteligência artificial disponíveis.

Antes de enviar uma solicitação, o sistema pode analisar fatores como complexidade, tipo de tarefa, necessidade de raciocínio, velocidade e custo. A partir dessas informações, encaminha o pedido para o modelo mais adequado.

Uma pergunta simples, por exemplo, pode ser respondida por um modelo menor e mais barato. Já uma tarefa que exige análise de documentos, programação ou raciocínio em várias etapas pode ser direcionada para um modelo mais avançado.

A lógica é semelhante a uma empresa que não utiliza o profissional mais especializado para todas as atividades. A capacidade é escolhida conforme a necessidade.

Como funciona na prática

Imagine uma ferramenta de atendimento ao cliente com três opções de modelos:

Um modelo barato para classificar solicitações e responder perguntas frequentes

Um modelo intermediário para elaborar respostas mais elaboradas

Um modelo avançado para casos complexos ou que exigem maior capacidade de raciocínio

O roteador identifica a natureza da solicitação e escolhe uma dessas alternativas. Se uma pergunta simples for enviada, não há necessidade de consumir os recursos do modelo mais caro.

Pesquisas recentes também investigam formas de fazer essa seleção de maneira automática. Um estudo publicado em 2025 propôs um método para direcionar solicitações entre mais de 30 modelos diferentes, buscando identificar a menor opção capaz de executar cada tarefa adequadamente.

Por que empresas estão adotando a estratégia

O interesse está relacionado ao aumento do uso de IA em ambientes corporativos. Sistemas que antes respondiam algumas centenas de solicitações podem passar a lidar com grandes volumes quando incorporados a atendimento, programação, análise de documentos e agentes autônomos.

Nesse contexto, pequenas diferenças por solicitação podem representar valores relevantes no orçamento.

O roteamento também pode reduzir a dependência de um único fornecedor. Uma aplicação pode trabalhar com modelos de diferentes empresas e selecionar aquele que apresenta a melhor relação entre custo e desempenho para determinada atividade.

A prática já aparece em produtos corporativos. Em 2026, empresas como Snowflake e Cursor passaram a oferecer mecanismos de roteamento capazes de selecionar modelos conforme complexidade e objetivo da tarefa.

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O desafio é não economizar no lugar errado

Usar o modelo mais barato em todas as situações também pode gerar problemas. Uma resposta inadequada pode exigir revisão humana, novas consultas ou até a repetição de uma tarefa, anulando parte da economia inicial.

Por isso, o roteamento precisa considerar qualidade e custo ao mesmo tempo. Um estudo de 2026 sobre sistemas de IA com agentes mostrou que tentativas adicionais e reprocessamentos podem fazer o custo real de uma tarefa ser muito maior que o preço de uma única chamada ao modelo.

Outro ponto é que a escolha do modelo pode variar conforme a atividade. Uma empresa pode descobrir que um modelo mais barato é suficiente para classificação de textos, mas não para análise jurídica ou desenvolvimento de software.

O que isso muda para quem trabalha com IA

Para profissionais que participam de projetos de inteligência artificial, entender roteamento ajuda a mudar a pergunta de “qual é o melhor modelo?” para “qual modelo atende ao requisito desta tarefa?”.

Na prática, alguns critérios podem orientar essa decisão:

Complexidade: a tarefa exige raciocínio avançado ou segue regras simples? Volume: quantas solicitações serão processadas diariamente? Qualidade: qual nível de precisão é necessário? Velocidade: existe uma exigência de resposta em tempo real? Custo: quanto a empresa pode gastar por tarefa ou processo?

Essa avaliação também permite acompanhar um indicador mais útil do que o preço isolado de cada modelo: o custo por resultado entregue.

Como aplicar a lógica no trabalho

Antes de escolher uma única ferramenta de IA para toda a equipe, o profissional pode mapear os principais tipos de tarefas e testar quais modelos conseguem executá-las dentro do padrão exigido.

Uma operação pode, por exemplo, reservar modelos mais baratos para resumos, classificação e extração de informações e manter modelos avançados para análises complexas.

O objetivo não é simplesmente usar a IA mais barata, mas evitar pagar por uma capacidade que determinada tarefa não exige.

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