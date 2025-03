O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) anunciou nesta terça-feira, 18, que se licenciou do cargo na Câmara dos Deputados e se mudará para os Estados Unidos. Em vídeo divulgado nas redes sociais, o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro explicou que a decisão foi motivada por uma alegada perseguição que ele e seu pai estariam sofrendo no Brasil.

Deputados podem solicitar licença do cargo na Câmara por um período de até 120 dias por sessão legislativa. Caso o afastamento ultrapasse esse período, a Mesa Diretora convocará um suplente para assumir o posto. No caso de Eduardo Bolsonaro, um suplente deve assumir o cargo se ele permanecer fora da sua atividade legislativa por mais de 120 dias. Até o momento, a Câmara dos Deputados não confirmou o pedido de licença do deputado.

O primeiro suplente do PL em São Paulo é Adilson Barroso (PL-SP), mas ele já ocupa a vaga deixada por Guilherme Derrite (PL-SP), que assumiu a Secretaria de Segurança Pública no governo de Tarcísio de Freitas. O segundo suplente do partido é Missionário José Olímpio, que deverá assumir o posto de Eduardo Bolsonaro. Na eleição de 2022, José Olímpio obteve 61 mil votos.

Em sua gravação, Eduardo Bolsonaro mencionou a possibilidade de o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, determinar sua prisão. O deputado afirmou que ficará nos Estados Unidos para "lutar" pela anistia aos presos pela tentativa de golpe de 8 de janeiro de 2023 e que só retornará ao Brasil quando Moraes for punido por "abuso de autoridade".

Quem é o suplente de Eduardo Bolsonaro?

O suplente que pode assumir a vaga de Eduardo Bolsonaro é José Olímpio, político vinculado à Igreja Mundial do Poder de Deus. Ele foi deputado federal por dois mandatos, entre 2011 e 2019, e na última eleição, recebeu 61 mil votos, ficando como suplente. Olímpio também foi vereador em Itu e São Paulo por cinco mandatos. Em suas redes sociais, ele se apresenta como defensor dos "valores cristãos e familiares" e apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ao longo de sua carreira política, passou por vários partidos, incluindo MDB, PP, PPB, DEM e União Brasil.