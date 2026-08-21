Ronaldinho no Ravenna: acordo prevê participação do 'Bruxo' como acionista do clube

Ronaldinho Gaúcho desembarcou na Itália nesta quinta-feira, 20, para iniciar uma nova etapa no futebol. Aos 46 anos, o ex-jogador se tornou acionista do Ravenna FC, clube da terceira divisão italiana.

O retorno aos gramados ainda não tem data definida. Durante a apresentação, Ronaldinho afirmou que está à disposição, mas deixou a decisão sobre uma eventual escalação para o técnico. O clube já confirmou que o brasileiro não estará na estreia da temporada, contra a Reggiana, na próxima segunda-feira, 24.

A última partida oficial do craque aconteceu em setembro de 2015, pelo Fluminense. Caso volte a jogar pelo Ravenna, Ronaldinho poderá alcançar uma marca simbólica: atualmente, soma 299 gols na carreira e está a um de chegar aos 300.

Ronaldinho também será acionista do clube

A relação com o Ravenna vai além de uma eventual participação em campo. Ronaldinho entrou para o grupo de acionistas do clube, que pertence ao empresário Ignazio Cipriani, seu amigo de longa data.

A chegada do brasileiro faz parte de um projeto que pretende aumentar a visibilidade do Ravenna e aproximar o clube de torcedores e investidores. Cipriani destacou que a amizade entre os dois foi fundamental para convencer Ronaldinho a participar da iniciativa.

O empresário também reforçou que a intenção é fazer com que o "Bruxo" tenha participação no projeto esportivo e na aproximação do clube com a cidade, e não apenas uma função ligada à divulgação da equipe.

Quando Ronaldinho pode voltar a jogar?

Ainda não há uma data definida para a estreia do brasileiro. Ronaldinho afirmou durante a apresentação que se sente em condições físicas para entrar em campo, mas que a palavra final será do treinador.

A participação em uma partida oficial está prevista no acordo firmado com o Ravenna. Se for utilizado, o craque terá a oportunidade de voltar a disputar uma partida profissional quase 11 anos depois de sua última aparição e ainda poderá marcar o 300º gol da carreira.

O Ravenna terminou a última temporada em terceiro lugar no Grupo B da terceira divisão italiana e tem como principal objetivo o acesso à Série B, competição que não disputa desde 2008.