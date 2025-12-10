Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Redução de pena de Bolsonaro e outros condenados: o que é o PL da Dosimetria

Projeto reduz tempo de reclusão e acelera progressão de regime; réus do 8 de janeiro também seriam beneficiados

Estela Marconi
Estela Marconi

Repórter

Publicado em 10 de dezembro de 2025 às 07h02.

Aprovado na madrugada desta quarta-feira, 9, pela Câmara dos Deputados, o Projeto de Lei da Dosimetria pode alterar de forma significativa as penas impostas a condenados por crimes contra o Estado Democrático de Direito, incluindo os envolvidos nos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023.

A proposta, relatada por Paulinho da Força (Solidariedade-SP), modifica regras de cálculo de penas e progressão de regime, e já está em análise no Senado.

A principal mudança é a unificação de penas para crimes cometidos no mesmo contexto, o que reduz o tempo total de prisão em casos como os de Jair Bolsonaro e outros líderes da trama golpista. A proposta ainda prevê progressão de regime mais rápida, remição de pena também em prisão domiciliar e redução específica para réus que atuaram em "contexto de multidão".

No caso de Boslsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), a nova fórmula de dosimetria pode reduzir o tempo de prisão em regime fechado de 5 anos e 11 meses para 2 anos e 4 meses, segundo estimativas do relator.

Bolsonaro está preso desde o fim de novembro na superintendência da Polícia Federal em Brasília.

O que muda com o PL da Dosimetria

A proposta aprovada traz quatro eixos principais de mudança:

  • Unificação de penas: impede a soma de penas para os crimes de golpe de Estado e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Em vez disso, será aplicada a pena mais grave com acréscimo, conforme o concurso formal previsto no Código Penal.
  • Redução por “contexto de multidão”: réus que não exerceram liderança ou financiamento nos atos poderão ter a pena reduzida entre um terço e dois terços.
  • Progressão de regime mais rápida: condenados poderão passar ao regime semiaberto após cumprir apenas 1/6 da pena, padrão aplicado a crimes não hediondos.
  • Remição também em prisão domiciliar: trabalho, estudo e leitura poderão reduzir a pena também no regime domiciliar, eliminando brechas de interpretação jurídica sobre o tema.
  • Impactos para Bolsonaro e núcleo duro

O novo modelo pode beneficiar diretamente nomes da cúpula do governo Bolsonaro. Estimativas indicam que:

  • Jair Bolsonaro: deixaria o regime fechado em até 2 anos e 3 meses, podendo pedir progressão ao semiaberto ainda em 2029;
  • Walter Braga Netto: sua pena cairia de 5 anos e 7 meses para menos de 2 anos;
  • Paulo Sérgio Nogueira: ex-ministro da Defesa, teria progressão após cerca de 1 ano e 4 meses;
  • Alexandre Ramagem: foragido nos EUA, pode iniciar o cumprimento da pena em regime semiaberto, com nova avaliação do STF.

As estimativas consideram remição por estudo ou trabalho e aplicação do concurso formal, além do novo percentual de progressão de regime.

O que acontece com os presos do 8 de janeiro

A aprovação do PL também impactaria diretamente os réus de menor escalão condenados por participação nos atos de 8 de janeiro. Entre eles estão figuras como a cabeleireira Débora Rodrigues dos Santos, conhecida como “Débora do Batom”, Maria de Fátima Mendonça, apelidada de “Fátima de Tubarão”, e Antônio Cláudio Alves Ferreira — condenado por destruir um relógio histórico do Palácio do Planalto.

Débora, por exemplo, foi condenada a 14 anos de prisão, mas com as novas regras sua pena poderia cair para cerca de 3 anos e 2 meses. Por ter filhos menores, ela cumpre prisão domiciliar, regime que também passa a permitir remição da pena por estudo ou trabalho com a nova legislação.

Fátima e Antônio Cláudio, ambos com sentenças de 17 anos, também seriam beneficiados. No cenário mais favorável, poderiam cumprir penas reduzidas para 3 anos e 8 meses. O argumento central da defesa é que os três agiram sem exercer liderança, em meio a uma multidão — condição agora reconhecida como atenuante formal pelo projeto de lei.

“Nos três casos, eles cometeram o crime no contexto de multidão, o que reduziria a pena de um terço até dois terços”, explica o advogado constitucionalista Acácio Miranda.

Disputa política e próximos passos

A votação na Câmara foi marcada por manobras de última hora, acordo entre PL, Centrão e União Brasil, e forte reação da base governista. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), disse que o texto representa um “ponto de convergência” e não interfere nas decisões do STF.

Lideranças da oposição confirmaram que o ex-presidente Bolsonaro autorizou o avanço do projeto, em meio à pressão para viabilizar uma saída jurídica antes das eleições de 2026.

No Senado, o presidente Davi Alcolumbre (União-AP) se comprometeu a votar o projeto ainda em 2025, mas a proposta enfrenta resistências em bancadas como a do PSD e do MDB. Caso seja aprovada, seguirá para sanção ou veto do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

*Com informações do O Globo

Acompanhe tudo sobre:Câmara dos DeputadosJair Bolsonaro

Mais de Brasil

A greve de ônibus acabou? Transporte volta ao normal em São Paulo nesta quarta

Não temos planos de PDV no curto prazo, diz CEO da Copasa

Câmara aprova PL da dosimetria que pode beneficiar Bolsonaro

Rodízio de veículos em São Paulo será suspenso no fim do ano; veja datas

Mais na Exame

Um conteúdo Bússola

Bússola & Cia: novas vagas com foco em pessoas LGBTQ+ e 50+

Mercados

Última Super Quarta do ano testa Fed e pressiona Banco Central

Ciência

Esse eclipse será o mais longo em 100 anos; saiba como assistir

Pop

Como as empresas podem lucrar com as trends do Pinterest em 2026?