Dólar sobe a R$ 5,43, e Ibovespa recua com falas de Flávio e PL da Dosimetria

O Ibovespa encerrou as negociações desta terça-feira, 9, em leve queda de 0,13%, aos 157.981 pontos, depois de abrir o dia em forte queda e oscilar para ganhos, mas recuar novamente, em uma sessão marcada pela forte volatilidade.

O mercado seguiu atento aos desdobramentos da pré-candidatura de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência. O senador e primogênito do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), por quem foi indicado à corrida eleitoral, afirmou hoje de manhã, em Brasília, que sua candidatura ao Palácio do Planalto é "irreversível" e que não existe a possibilidade de "voltar atrás".

"O meu preço é o Bolsonaro livre, e nas urnas. Ou seja, não tem preço. Essa é a conclusão. Vamos explicar, porque parece que eu estou me colocando à venda, e não é isso", afirmou o senador à imprensa reunida na sede da Polícia Federal, em Brasília, após fazer uma visita ao pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).