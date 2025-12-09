Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

PL da dosimetria: Bolsonaro pode ficar preso por 2 anos e 4 meses, diz relator

O projeto da dosimetria está previsto para ser votado nesta terça-feira, 9, no plenário da Câmara

Bolsonaro foi detido na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Bolsonaro foi detido na manhã deste sábado, 22, pela Polícia Federal (Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil)

Da redação, com agências
Da redação, com agências

Redação Exame

Publicado em 9 de dezembro de 2025 às 17h04.

O relator do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou que a proposta permitirá que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra apenas 2 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, caso o texto seja aprovado pelo Congresso.

O PL da Dosimetria foi incluído na pauta de votação da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 9. O projeto prevê a revisão e a redução de penas impostas a envolvidos nos atos de 8 de janeiro e aos acusados pela trama golpista.

O texto altera dispositivos da Lei de Execução Penal e do Código Penal, com mudanças na forma de cálculo das punições.

“Esse é o texto básico. Com isso, todas aquelas pessoas presas pelo 8 de janeiro serão soltas. Aquelas que estão com tornozeleira, aquelas que estão fora do Brasil. E aqueles que pegaram uma pena maior reduz para, como o presidente Bolsonaro, no final de tudo, 2 anos e 4 meses”, disse o relator.

Mais tarde, em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados, o deputado explicou que a redução é no tempo de prisão em regime fechado.

"Para ficar claro, porque o reduz não é de 27 para 2 anos e 4 meses, reduz de 6 anos e 7 meses para 2 anos e 4 meses", disse. O parlamentar não detalhou o cálculo.

*Com informações do Globo

Acompanhe tudo sobre:Jair Bolsonaro

Mais de Brasil

Câmara discutirá cassação de Eduardo e Ramagem na próxima semana, diz Motta

PEC da Segurança: relator propõe referendo sobre redução da maioridade penal

Câmara deve votar PL da Dosimetria, que reduz pena de Bolsonaro

Lula diz ter falado com Trump sobre ‘maior devedor’ do Brasil, que mora nos EUA

Mais na Exame

Future of Money

Ciclo do bitcoin 'quebrou', mas ativo ainda vai bater US$ 150 mil em 2026, diz gestora

Brasil

Câmara discutirá cassação de Eduardo e Ramagem na próxima semana, diz Motta

Casual

Perrier-Jouët leva o champanhe para celebrar o verão brasileiro

Tecnologia

Florianópolis cresce em startups, mas ainda segue distante do jogo global