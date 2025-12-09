PL da dosimetria: Bolsonaro pode ficar preso por 2 anos e 4 meses, diz relator

O relator do Projeto de Lei (PL) da Dosimetria, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP), afirmou que a proposta permitirá que o ex-presidente Jair Bolsonaro cumpra apenas 2 anos e 4 meses de prisão em regime fechado, caso o texto seja aprovado pelo Congresso.

O PL da Dosimetria foi incluído na pauta de votação da Câmara dos Deputados nesta terça-feira, 9. O projeto prevê a revisão e a redução de penas impostas a envolvidos nos atos de 8 de janeiro e aos acusados pela trama golpista.

O texto altera dispositivos da Lei de Execução Penal e do Código Penal, com mudanças na forma de cálculo das punições.

“Esse é o texto básico. Com isso, todas aquelas pessoas presas pelo 8 de janeiro serão soltas. Aquelas que estão com tornozeleira, aquelas que estão fora do Brasil. E aqueles que pegaram uma pena maior reduz para, como o presidente Bolsonaro, no final de tudo, 2 anos e 4 meses”, disse o relator.

Mais tarde, em entrevista coletiva na Câmara dos Deputados, o deputado explicou que a redução é no tempo de prisão em regime fechado.

"Para ficar claro, porque o reduz não é de 27 para 2 anos e 4 meses, reduz de 6 anos e 7 meses para 2 anos e 4 meses", disse. O parlamentar não detalhou o cálculo.

*Com informações do Globo