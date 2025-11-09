Quando sai o gabarito oficial do Enem 2025? Veja as datas

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 terá seu primeiro dia de prova neste domingo, 9, com questões sobre Linguagens e Ciências Humanas e uma redação.

Os candidatos terão de responder, ainda, às questões de Ciências da Natureza e Matemática no próximo domingo, 16.

Depois, é só aguardar pelo resultado para utilizar a nota para se inscrever nos programas de vagas em universidades. Confira abaixo datas e detalhes sobre os próximos

Quando o gabarito do Enem 2025 será divulgado?

Os gabaritos das provas objetivas serão divulgados no portal do Inep, até o 10° dia útil após o 2° dia de aplicação. A data máxima para divulgação é 28/11.

Eles poderão ser acessados na seção ‘Provas e Gabaritos’ do portal do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Quando é o Enem 2025? Veja o calendário completo

9 de novembro: prova de linguagens (português e língua estrangeira), ciências humanas e redação;

16 de novembro: prova de ciências da natureza e matemática;

Até 28 de novembro: divulgação do gabarito;

16 de janeiro de 2026: divulgação do resultado.

Para que serve o Enem?

As notas do Enem podem ser utilizadas pelo estudantes para concorrer a vagas no ensino superior público e privado, por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), Programa Universidade para Todos (ProUni) e Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

O que vai cair no Enem?

Todos os anos, o Exame Nacional do Ensino Médio prepara questões divididas em cinco categorias: Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Linguagens e Códigos, Matemática e Redação. Cada uma delas compreende os estudos realizados durante o ensino médio. É necessário estudar as matérias repassadas ao 1ª, 2ª e 3ª série do ensino médio para garantir uma boa nota no Enem.