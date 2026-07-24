Real Time Big Data: Rayssa Furlan tem 32% e Randolfe, 18%, em corrida pelas vagas do Amapá no Senado

Rayssa Furlan (Podemos) lidera a corrida por uma das duas vagas do Amapá no Senado Federal, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 24.

De acordo com o levantamento, Furlan tem 32% das intenções de voto. Na sequência, o atual senador Randolfe Rodrigues (PT) tem 18%, também com uma vantagem relevante sobre o terceiro colocado, Lucas Barreto (PSD), que pontua com 12%.

Entre os demais nomes testados para o legislativo, Aliny Serrão (União Brasil) marca 9% e João Alberto Capiberibe (PSB) anota 7%. Teles Júnior (PDT) e Acácio Favacho (MDB) registram 3% cada. Brancos e nulos representam 6%, e os indecisos somam 10%.

Rayssa Furlan lidera as intenções de primeiro voto, seguida pelo petista. A pré-candidata do Podemos também está na frente nas intenções de segundo voto, dessa vez com Lucas Barreto em segundo lugar.

Na pergunta sobre o segundo voto, o número de entrevistados que não souberam ou não quiseram responder chega a 18%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 23 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares e pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%.

O levantamento foi realizado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo AP-02970/2026.