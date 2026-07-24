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Irã ataca posições militares dos Estados Unidos no Bahrein e na Jordânia

Ataques ocorreram após os Estados Unidos ampliarem a ofensiva contra o Irã e romperem a trégua estabelecida em junho

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 24 de julho de 2026 às 10h37.

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O Irã realizou, nesta sexta-feira, ataques com drones contra instalações militares dos Estados Unidos no Bahrein e na Jordânia, dois países aliados de Washington no Oriente Médio.

Segundo comunicado das Forças Armadas iranianas, divulgado pela agência de notícias IRNA, drones atingiram depósitos de combustível, armazéns, galpões destinados a equipamentos e alojamentos de militares americanos na base de Sheikh Issa, no Bahrein.

Na Jordânia, os ataques tiveram como alvo hangares de aeronaves, estruturas destinadas à manutenção de aviões e outras instalações usadas pelas forças americanas na base de Al Azraq.

No comunicado, o Exército iraniano afirmou que qualquer iniciativa contra os interesses "legítimos e legais" do país terá como consequência a privação de interesses econômicos e de segurança de outras nações da região.

Os Estados Unidos ampliaram as operações militares contra o Irã no início deste mês, após considerarem encerrada a trégua estabelecida em junho. Washington atribuiu a decisão a ataques que, segundo o governo americano, foram realizados por Teerã contra navios comerciais no Estreito de Ormuz, rota marítima estratégica para o transporte global de energia.

De acordo com o governo do presidente Donald Trump, a ofensiva americana tem como objetivos reduzir a capacidade operacional da Guarda Revolucionária iraniana e proteger a circulação de embarcações comerciais pelo estreito, área que concentra as atuais tensões entre os países envolvidos no conflito.

Em resposta às ações dos Estados Unidos, o Irã realizou bombardeios contra países do Oriente Médio aliados de Washington, entre eles Kuwait, Bahrein, Jordânia e Catar, enquanto o número de mortos desde a retomada dos ataques contra o território iraniano chegou a 55.
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