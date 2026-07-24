Gelo nas asas e falhas de fiscalização: os principais pontos do relatório sobre acidente da Voepass

O acúmulo de gelo nas asas, associado a falhas no sistema de degelo da aeronave, esteve entre os fatores relacionados à queda do avião da Voepass em Vinhedo (SP), que matou 62 pessoas, em agosto de 2024.A conclusão consta no relatório final da investigação divulgado pela Força Aérea Brasileira (FAB), nesta quinta-feira.

O documento, elaborado pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), identificou problemas relacionados à manutenção e ao registro de panes. Segundo a investigação, falhas apresentadas pela aeronave não eram formalmente comunicadas, prática que permitia a continuidade das operações dos aviões dentro das autorizações aplicáveis.

De acordo com o Cenipa, a aeronave encontrou condições meteorológicas com alta umidade e formação severa de gelo, cenário que favoreceu o acúmulo de gelo nas asas. O sistema responsável pelo degelo já havia apresentado problemas em voos anteriores, mas essas ocorrências, segundo a investigação, não foram registradas formalmente.

O acidente, que deixou 62 mortos, também levou a investigação a analisar procedimentos operacionais e de manutenção da antiga Passaredo, companhia que chegou a ocupar a quarta posição entre as maiores empresas aéreas do país.

Alertas de gelo e condições para o voo

Avião da Voepass que matou 62 pessoas ao cair em Vinhedo (SP) (Reprodução)

Apesar das falhas identificadas, o relatório aponta que a aeronave ainda poderia operar sob determinadas restrições, que envolviam altitude, duração das rotas e a proibição de voar em condições de formação severa de gelo.

A comissão de investigação constatou que o comandante tinha conhecimento das condições meteorológicas previstas e de panes registradas no trajeto realizado antes do voo que terminou no acidente. Segundo o Cenipa, a aeronave apresentava dez falhas, entre elas uma pane no limpador de para-brisa, condição que impunha restrições à operação diante de previsão de chuva.

"A aeronave não poderia ter previsão de decolagem se houvesse previsão de chuva uma hora antes e uma hora depois após a previsão da decolagem. Isso também valia para o horário estimado de pouso para a decolagem de destino ou na localidade da alternativa", disse o tenente-coronel Paulo Mendes Fróes, investigador encarregado pelo Cenipa para essa investigação.

Durante o voo, o sistema emitiu oito alertas à tripulação relacionados ao acúmulo de gelo nas asas. Em um dos momentos registrados, o piloto afirmou ter esquecido de ativar o sistema de degelo e informou ao copiloto que teria acionado o equipamento. Segundo o Cenipa, porém, o sistema permaneceu desligado.

Os registros da caixa-preta também mostram que piloto e copiloto conversaram sobre assuntos pessoais enquanto os alertas eram emitidos. A investigação apontou que questões pessoais enfrentadas pelo comandante tiveram impacto negativo sobre seu desempenho.

A tripulação também não declarou emergência às autoridades de controle de tráfego aéreo, mesmo diante de um alerta relacionado ao risco de comprometimento da aeronave.

Segundo os investigadores, sob uma situação de estresse, os tripulantes não reconheceram a dimensão do problema. O relatório descreveu esse quadro como “surdez e cegueira por desatenção”, condição que afetou a capacidade de resposta diante dos alertas.

Investigação identificou histórico de panes sem registro

A análise dos voos anteriores mostrou que, na noite que antecedeu o acidente, houve uma falha em um dos sistemas de degelo das asas. A ocorrência não foi registrada pela tripulação no diário de bordo, documento obrigatório que reúne informações sobre falhas, serviços de manutenção, substituição de peças e outras condições da aeronave.

O mesmo problema voltou a ocorrer na asa direita nos dois voos que antecederam o acidente. Segundo a investigação, as falhas também não foram registradas no diário de bordo.

Diante da repetição da conduta por três tripulações diferentes, o Cenipa ampliou a análise para um período de um ano de operações da aeronave. Os investigadores encontraram outras ocorrências que, segundo o relatório, também não receberam o registro previsto.

Voepass uma cultura organizacional de normalização de desvios, caracterizada pela ausência de registros formais de panes por pilotos e mecânicos, o que permitia que aeronaves permanecessem em operação. O Cenipa concluiu que havia nauma cultura organizacional de normalização de desvios, caracterizada pela ausência de registros formais de panes por pilotos e mecânicos, o que permitia que aeronaves permanecessem em operação.

A investigação também identificou outro voo da companhia, realizado meses antes do acidente em Vinhedo, no qual uma aeronave entrou em condição de stall, situação em que o avião perde sustentação. O episódio, segundo o relatório, não foi comunicado à Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) nem ao Cenipa.

Em janeiro de 2023, a Anac chegou a suspender oito das 15 aeronaves que integravam a frota da empresa naquele período. O relatório do Cenipa, no entanto, também apontou problemas relacionados à atuação fiscalizatória da agência.

Cenipa aponta falhas na fiscalização da Anac

Segundo o relatório, auditorias e inspeções conduzidas pela Anac antes do acidente já haviam identificado "diversas não conformidades" relacionadas à manutenção das aeronaves da Voepass, à rastreabilidade de componentes e ao reporte informal ou à ausência de comunicação de panes.

De acordo com o Cenipa, porém, essas informações "não foram capazes de auxiliar nas tomadas de decisões estratégicas necessárias à mitigação e ao controle dos riscos".

operações da Voepass continuassem, "apesar das degradações dos níveis de segurança". A investigação concluiu que os problemas identificados no processo de fiscalização permitiram que ascontinuassem, "apesar das degradações dos níveis de segurança".

Em nota, a Anac informou que analisará as conclusões apresentadas pelo Cenipa no prazo de até 120 dias.