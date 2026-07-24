Real Time Big Data: Dr. Furlan tem 66% e Clécio Luís, 30%, no 1º turno no Amapá

O ex-prefeito de Macapá, Dr. Furlan (PSD) lidera isolado a corrida pelo governo do Amapá, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 24. Ele aparece com 66% das intenções de voto em um cenário estimulado de primeiro turno.

O atual governador Clécio Luís (União Brasil) pontua com 30% das intenções de voto, mais de 30 pontos percentuais abaixo do adversário. Votos brancos e nulos somam 2%, mesmo índice de eleitores indecisos.

No cenário espontâneo, quando os eleitores não recebem uma lista prévia de candidatos, Dr. Furlan também mantém a dianteira com 37% das menções, ante 22% do atual chefe do executivo. Os eleitores que declaram voto nulo ou em branco somam 9%, enquanto 31% não souberam responder.

Rejeição e aprovação

Na análise de potencial de voto, o atual governador enfrenta um obstáculo significativo na rejeição. Segundo a pesquisa, 47% dos entrevistados afirmam que conhecem e não votariam de jeito nenhum em Clécio Luís. Em contrapartida, Dr. Furlan possui 18% de índice de rejeição no mesmo estrato.

Apesar da desvantagem nas intenções de voto, a administração do atual governador mantém indicadores majoritariamente positivos. O trabalho de Clécio Luís no governo estadual é aprovado por 55% da população amapaense e desaprovado por 41%, com 4% sem opinião consolidada.

Quando o eleitorado é provocado a fazer uma avaliação qualitativa do atual governo, 49% classificam a gestão como regular. Outros 28% a consideram ótima ou boa, enquanto 20% a avaliam como ruim ou péssima.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 23 de julho de 2026, por meio de entrevistas domiciliares e pessoais. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi realizado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo AP-02970/2026.