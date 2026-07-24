Pesquisa Real Time: Lula tem 36% e Flávio Bolsonaro, 31%, no 1º turno no Amapá

A corrida eleitoral para a Presidência da República no estado do Amapá tem o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança numérica do primeiro turno. Segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta sexta-feira, 24, o petista registra 36% das intenções de voto. O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece na sequência com 31%.

Entre os demais nomes testados no cenário estimulado, o ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), soma 8%, seguido por Renan Santos (Missão) com 7%. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Joaquim Barbosa (DC) e o escritor Augusto Cury (Avante) pontuam com 1% cada.

Cabo Daciolo (Mobiliza), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU) e Leonardo Avalanche (PRTB) somados registram 1%. Votos nulos e brancos somam 9%, e 5% não souberam responder.

Em uma simulação de confronto direto para o segundo turno no estado, a pesquisa aponta para um empate técnico no limite da margem de erro. O senador Flávio Bolsonaro marca 44% das intenções de voto, enquanto o atual presidente pontua com 42%.

Neste cenário altamente polarizado, os eleitores que declaram voto nulo ou branco somam 7%. Aqueles que não souberam ou preferiram não responder também totalizam 7% da amostra consultada.

Rejeição dividida e avaliação do governo

Os dois principais pré-candidatos compartilham o topo do índice de rejeição. Tanto Flávio Bolsonaro quanto Lula são rejeitados por 48% dos eleitores, que afirmam não votar neles de jeito nenhum. Em seguida aparecem Caiado (38%) e Zema (32%).

O levantamento também mensurou a avaliação da atual gestão do Executivo federal. O governo Lula registra 50% de aprovação entre os amapaenses, enquanto 48% desaprovam o trabalho do presidente, configurando um eleitorado cindido ao meio.

Na avaliação detalhada de desempenho, 36% consideram a gestão ótima ou boa, ante 29% que a avaliam como regular. Os eleitores que classificam o governo como ruim ou péssimo somam 34%, e apenas 1% não soube opinar.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 19 e 23 de julho, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BR-05542/2026.