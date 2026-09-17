A senadora Professora Dorinha (União) lidera a corrida pelo governo do Tocantins. Segundo o levantamento do instituto Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 16, a parlamentar registra 40,6% das intenções de voto para assumir o governo do estado.

Ela é seguida pelo deputado federal Vicentinho Júnior (PSDB), que marca 34,1%. Entre os demais nomes, o atual vice-governador Laurez Moreira (PSD) tem 6,5%, seguido por Siqueira Campos Jr. (Democrata) com 4,9% e Ataides de Oliveira (Novo) com 2,8%.

Du Pereira (DC) registra 0,5% e o Prof. Witer Naves (PSOL), 0,3%. Votos brancos e nulos somam 5,5%, enquanto 4,9% não opinaram.

Segundo turno

Em um cenário 2, que simula uma disputa de segundo turno entre os dois líderes, o quadro muda e aponta empate técnico no limite da margem. Professora Dorinha atinge 46,8%, enquanto Vicentinho Júnior avança para 42,3%. A margem de erro da pesquisa é de 2,6 pontos percentuais.

Na evolução histórica deste levantamento, a senadora cresceu em relação a agosto, quando pontuou 44,4%, e o deputado recuou de 44,9%.

A pesquisa também testou cenários isolando os líderes. No Cenário 3, Dorinha alcança 58,4% contra 26% de Laurez Moreira. Já no Cenário 4, Vicentinho Júnior também vence o vice-governador com folga, marcando 60% contra 25,7%.

Rejeição eleitoral e avaliação do executivo

No quesito rejeição, em que o eleitor pode citar mais de um candidato, Professora Dorinha e Laurez Moreira lideram numericamente com 23,3% e 22,7%, respectivamente. Vicentinho Júnior é rejeitado por 14,4% dos entrevistados.

O levantamento mediu ainda a aprovação do atual governador, Wanderlei Barbosa (Republicanos). A gestão estadual é aprovada por 68,6% dos tocantinenses e desaprovada por 28,5%. Para 52,4% da amostra, a administração é considerada ótima ou boa, enquanto 18,2% a classificam como ruim ou péssima.

A pesquisa Paraná Pesquisas entrevistou 1.504 eleitores entre os dias 12 e 14 de setembro, por meio de entrevistas presenciais. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo Instituto Paraná Pesquisas e está registrado no TSE sob o protocolo TO-08578/2026.