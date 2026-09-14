PF entrega conteúdo integral do celular de Vorcaro a Zanin e Gilmar

A Polícia Federal (PF) entregou aos gabinetes dos ministros Cristiano Zanin e Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), o conteúdo integral extraído de um celular iPhone 17 Pro do ex-banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do extinto Banco Master. De acordo com a assessoria do ministro, o material já está sob análise.

Zanin havia determinado, neste domingo, 13, a remessa da cópia dos dados extraídos do celular de Vorcaro ao seu gabinete até as 23 horas. O ministro encaminhou uma cópia da determinação ao presidente da Corte, Edson Fachin.

O envio do material passou a ser motivo de embate entre ministros da Corte dias antes do julgamento do plenário do STF, marcado para dia 15 de setembro, que pode autorizar uma investigação sobre a conduta de Alexadre de Moraes.

Zanin e Gilmar, bem como Flávio Dino, compõem o grupo de ministros considerados aliados de Alexandre de Moraes. Esse grupo tem defendido o acesso a todas as informações que estavam disponíveis a Mendonça, que foi relator dos casos Master e INSS até este domingo, 13, antes do julgamento marcado para esta terça-feira, 15. A expectativa é de que haja pedido de vista na sessão de terça-feira.

Mais cedo no domingo, o ministro André Mendonça enviou ofício a Fachin em que reforçava a posição contrária ao compartilhamento da íntegra do conteúdo extraído do celular de Vorcaro sob o argumento de que poderia haver prejuízo às investigações em andamento.

O gabinete de Alexandre de Moraes, que também solicitou o conteúdo integral do aparelho celular do banqueiro, não confirmou se também recebeu o material.

É nesse celular que estão as conversas entre Vorcaro e Moraes que constam no relatório da Polícia Federal que expôs a relação entre o banqueiro e o ministro do STF e que foi tornado público por Mendonça em 1º de setembro. Além das mensagens, o processo também cita ao menos dois contratos de empresas ligadas a Vorcaro com o escritório da esposa de Moraes, Viviane Barci.

Nesta terça-feira, 15, está marcada a sessão plenária do STF que vai analisar o processo em que está o relatório com as mensagens trocadas entre ambos. Não há registro sobre as respostas de Moraes a Vorcaro porque o ministro do STF apagava as mensagens após enviá-las.