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Pesquisa Quaest: em meio à crise no STF, Flávio supera Lula numericamente no 2º turno

Senador marca 42% contra 40% do presidente em cenário inédito na campanha, mas resultado ainda configura empate técnico dentro da margem de erro

Lula e Flávio Bolsonaro: o senador do PL superou pela primeira vez o petista em uma pesquisa Quaest desde o início das campanhas (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)

Lula e Flávio Bolsonaro: o senador do PL superou pela primeira vez o petista em uma pesquisa Quaest desde o início das campanhas (Ricardo Stuckert /PL/Flickr)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 14 de setembro de 2026 às 10h31.

Última atualização em 14 de setembro de 2026 às 10h32.

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A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14, mostra Flávio Bolsonaro (PL) numericamente à frente de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em um cenário de segundo turno pela primeira vez desde o início da campanha. O senador não tinha vantagem numérica sobre o presidente desde abril e aparece com 42% das intenções de voto, contra 40% de Lula.

Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, o resultado ainda configura empate técnico. Na pesquisa anterior, divulgada na semana passada, Lula e Flávio apareciam com 41% cada.

O levantamento foi realizado entre a quinta-feira, 10 e o domingo, 14, período em que a crise no Supremo Tribunal Federal (STF) ganhou espaço no noticiário e passou a fazer parte do discurso das campanhas.

Embora seja investigado no caso Master, Flávio Bolsonaro concentrou sua campanha nas suspeitas relacionadas ao ministro Alexandre de Moraes e buscou associá-las ao presidente Lula. O STF começa a decidir nesta terça-feira, 15, se autoriza a abertura de uma investigação contra Moraes.

Apesar de ser a primeira vez em que Lula não tem vantagem numérica sobre Flávio, o petista tem oscilado para baixo em toda pesquisa Quaest desde julho, quando tinha 45% das intenções de voto.

Flávio aparece à frente de Lula pela primeira vez

O cenário entre Lula e Flávio é inédito na campanha presidencial. Até então, os dois candidatos apareciam numericamente empatados ou com vantagem de Lula dentro da margem de erro.

Na rodada anterior, os dois tinham 41%. Agora, Flávio oscilou positivamente para 42%, enquanto Lula passou para 40%.

Apesar da vantagem numérica do senador, a diferença de dois pontos percentuais está exatamente dentro da margem de erro da pesquisa. Por isso, não é possível afirmar que Flávio tenha uma vantagem estatisticamente consolidada sobre Lula.

Outros cenários de segundo turno

A Quaest também testou outros candidatos contra Lula em possíveis disputas de segundo turno.

Contra Augusto Cury (Avante), o presidente aparece com 38%, enquanto o escritor tem 36%. O resultado também está dentro da margem de erro.

No cenário contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula marca 41%, contra 39% do governador. Já diante de Renan Santos (Missão), o petista registra 41%, enquanto o fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) chega a 38%.

Entre os nomes testados, Romeu Zema (Novo) é o único que não alcança um empate técnico com Lula. O presidente aparece com 45%, contra 33% do governador de Minas Gerais.

Crise no STF marca período da pesquisa

A pesquisa foi realizada em meio à crise interna no STF, que ganhou força após os embates entre ministros da Corte e as discussões sobre as investigações relacionadas ao caso Master.

O momento também coincide com a expectativa para o julgamento que começa nesta terça-feira, 15, quando os ministros devem decidir se autorizam a abertura de uma investigação contra Alexandre de Moraes.

Segundo o levantamento, o desempenho de Flávio ocorre justamente em um período em que as acusações e suspeitas relacionadas ao STF passaram a ocupar espaço central no debate eleitoral.

Como foi feita a pesquisa

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de setembro. A pesquisa foi contratada pelo GLOBO e pela TV Globo.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03607/2026.

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