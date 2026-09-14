Real Time Big Data: Flávio Bolsonaro tem vantagem de 7 pontos sobre Lula no maior colégio eleitoral

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera a corrida presidencial no estado de São Paulo, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 14. O parlamentar aparece com 39% das intenções de voto, seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 32%.

Entre os demais nomes testados, Renan Santos (Missão) aparece com 6%, seguido de perto por Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, e por Augusto Cury (Avante), que registram 5% cada.

O ex-governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), e o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), aparecem ambos com 3%. Votos nulos e em branco somam 3%, e os indecisos também são 3%.

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara Martins (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e Wilson Grassi (Democrata) somam 1%.

Na pesquisa espontânea, quando os nomes não são apresentados aos entrevistados, há um empate de 26% entre Flávio Bolsonaro e Lula. Brancos e nulos representam 6%, enquanto 28% dos eleitores paulistas não souberam ou não responderam.

Segundo turno, rejeição e avaliação do governo

O levantamento também simulou um confronto direto entre os dois principais líderes no estado paulista. Em um eventual segundo turno, Flávio Bolsonaro alcança 50% das intenções de voto, superando Lula, que pontua 44%.

Nesta simulação, o nível de definição do eleitorado de São Paulo se mostra alto. Os votos nulos e em branco totalizam apenas 3%, exatamente o mesmo patamar dos entrevistados que não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

A pesquisa mediu a rejeição múltipla dos presidenciáveis, um indicativo vital de teto eleitoral. O presidente Lula lidera com 53% de menções negativas, seguido de perto por Flávio Bolsonaro, com 49%. Na sequência, aparecem Pablo Marçal (40%), Renan Santos (38%) e Ronaldo Caiado (37%).

A gestão do executivo federal também foi avaliada pelo eleitorado estadual, refletindo desafios para o petista. De acordo com os dados, 55% desaprovam o trabalho de Lula, enquanto 42% aprovam e 3% não opinaram.

Na classificação qualitativa geral, a atual administração é considerada ruim ou péssima por 39% dos entrevistados em São Paulo. O governo é avaliado como regular por 35% da amostra e visto como ótimo ou bom por 25%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre 09 e 12 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2,0 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo BR-05824/2026.