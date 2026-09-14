Pesquisa Quaest: Lula lidera no 1º turno, mas Flávio reduz distância para 5 pontos

A pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14, mostra Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na liderança da disputa presidencial no primeiro turno, com 36% das intenções de voto. Flávio Bolsonaro (PL) aparece em segundo lugar, com 31%, reduzindo a distância para o presidente em relação à rodada anterior.

Na pesquisa anterior, divulgada na semana passada, Lula tinha 36% e Flávio, 29%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, a oscilação do petista está dentro do limite da pesquisa, enquanto o senador avançou dois pontos percentuais.

Augusto Cury (Avante), que tinha 8% no levantamento anterior, aparece agora com 7% das intenções de voto.

A pesquisa foi realizada durante a crise no Supremo Tribunal Federal (STF), que colocou em lados opostos os ministros Alexandre de Moraes e André Mendonça, relator do caso Master. O levantamento é o primeiro a medir os efeitos mais recentes do conflito na Corte.

Flávio reduz distância para Lula

Flávio Bolsonaro avançou de 29% para 31% das intenções de voto, enquanto Lula manteve os 36% registrados na pesquisa anterior.

Com isso, a distância entre os dois caiu de sete para cinco pontos percentuais. Como a margem de erro é de dois pontos, não é possível afirmar que houve uma mudança fora do limite estatístico para Lula, embora o senador tenha reduzido a diferença numérica.

A movimentação no primeiro turno ocorre no mesmo levantamento em que Flávio aparece numericamente à frente de Lula pela primeira vez na campanha em um cenário de segundo turno, com 42% contra 40%. O resultado, porém, ainda configura empate técnico.

Augusto Cury aparece em terceiro

Augusto Cury (Avante) aparece em terceiro lugar no primeiro turno, com 7% das intenções de voto. O escritor tinha 8% na pesquisa anterior.

A oscilação ocorreu dentro da margem de erro de dois pontos percentuais.

Crise no STF marca período da pesquisa

O levantamento foi realizado em meio à crise interna no STF, que opôs Alexandre de Moraes e André Mendonça. Mendonça atua como relator do caso Master, enquanto a disputa sobre a divulgação do material das investigações ampliou as tensões dentro da Corte.

A derrubada do sigilo de documentos do caso, solicitada pelo presidente do STF, ministro Edson Fachin, ocorreu nesse contexto.

A pesquisa também coincide com a expectativa para o julgamento que começa nesta terça-feira, 15, quando os ministros devem decidir se autorizam a abertura de uma investigação contra Moraes.

Como foi feita a pesquisa

A Quaest ouviu 2.004 eleitores entre os dias 10 e 13 de setembro. A pesquisa foi contratada pelo GLOBO e pela TV Globo.

A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o protocolo BR-03607/2026.