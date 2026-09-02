Real Time Big Data: Paes tem 35% e Ruas, 21%, no 1º turno no Rio de Janeiro

O ex-prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes (PSD), lidera a corrida eleitoral pelo Executivo do estado, segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quarta-feira, 2. Em um cenário de primeiro turno, considerando todos os candidatos registrados no TSE, Paes aparece com 35% das intenções de voto.

Seu principal adversário, Douglas Ruas (PL), registra 21% da preferência do eleitorado fluminense. Entre os demais nomes testados, Garotinho (Republicanos), cujos direitos políticos estão suspensos mas que consta como “concorrendo” no TSE, registra 7%, seguido por William Siri (PSol) com 5% e Coronel Busnello (Missão) com 4%.

André Marinho (Novo) registra 3%, enquanto Cyro Garcia (PSTU) e Juliete (UP) têm 1% cada e Luan Monteiro (PCO) não pontuou. Votos brancos e nulos somam 11%, e 12% estão indecisos.

No levantamento espontâneo, Paes lidera com 20%, contra 10% de Ruas. Neste caso, o índice dos que não souberam ou não quiseram responder chega a 47%.

O instituto também testou um segundo cenário estimulado sem a presença de Garotinho na disputa. Nesta simulação, Eduardo Paes atinge 36%, enquanto Douglas Ruas avança para 23% da preferência. Os demais candidatos oscilam dentro da margem de erro de 2 pontos percentuais, com Siri e Busnello marcando 5% cada. Brancos e nulos chegam a 13%, e não sabem ou não responderam somam 12%.

Segundo turno

Nas projeções para um eventual segundo turno, Eduardo Paes consolida vantagem sobre seus principais adversários. Em um embate direto contra o candidato do PL, o ex-prefeito tem 41%, contra 30% de Douglas Ruas. Há ainda 13% de votos brancos e nulos e 16% de indecisos neste cenário.

Quando a simulação opõe o líder ao candidato do Republicanos, a vantagem se amplia para 45% das intenções de voto para Paes, ante 25% de Garotinho. Nesta projeção, os eleitores que declaram voto em branco ou nulo somam 13%, enquanto 17% afirmam não saber ou não respondem.

Rejeição e avaliação do Executivo

No recorte de rejeição múltipla, que mede em quem o eleitor não votaria de jeito nenhum, Garotinho lidera com 61%. Eduardo Paes aparece na sequência com 42% de rejeição, seguido por Douglas Ruas com 29% e Cyro Garcia com 28%.

A lista segue com Siri (26%), Busnello (22%), Juliete (22%), Monteiro (20%) e Marinho (19%).

Paralelamente, o levantamento mediu a avaliação atual do governador do estado, o desembargador Ricardo Couto. Segundo a pesquisa, sua gestão é aprovada por 50% dos entrevistados e reprovada por 43%, com 7% sem opinião.

Na questão qualitativa, 28% consideram o governo ótimo ou bom, 36% regular e 34% ruim ou péssimo.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores entre 28 de agosto a 1º de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo RJ-08350/2026.