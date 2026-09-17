A corrida eleitoral para o governo de Santa Catarina é liderada isoladamente pelo governador e candidato à reeleição Jorginho Mello (PL). Segundo a pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 17, o mandatário soma 49% das intenções de voto no primeiro turno estimulado.

Seu principal adversário, João Rodrigues (PSD), aparece mais de 30 pontos abaixo, com 15%. Ele é seguido por Gelson Merísio (PSB) com 8%. Na sequência, Marcelo Brigadeiro (Missão) tem 2% e Professor Marcus Sodré (PSTU), 1%.

Outros candidatos, Bruno Pedreiro (PCO), Laís Chaud (UP) e Ralf Zimmer (PRD), somam 1%, enquanto votos brancos e nulos são 11% e os indecisos representam 13%.

No cenário espontâneo, o atual governador também tem vantagem, sendo lembrado por 22% do eleitorado, ante 8% de Rodrigues e 4% de Merísio.

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Segundo turno, rejeição e avaliação do Executivo

Nas simulações de segundo turno para o governo estadual, Mello mantém ampla vantagem estatística sobre os adversários.

No primeiro cenário projetado, o mandatário venceria João Rodrigues por 57% a 26%. Neste recorte, brancos e nulos somam 8% e os eleitores que não sabem ou não responderam chegam a 9%.

Em um eventual confronto direto contra Gelson Merísio, a margem de vantagem se amplia. O candidato do PL atinge 66% das intenções de voto, contra 18% do nome do PSB. Os votos em branco e nulos representam 9%, enquanto 7% dos entrevistados catarinenses não souberam ou não quiseram responder à pesquisa.

O levantamento também mediu o potencial de veto do eleitorado aos postulantes ao Executivo estadual. Gelson Merísio lidera a rejeição com 38%, seguido por João Rodrigues, que não seria votado de jeito nenhum por 34%. O governador divide a terceira posição neste índice com o professor Marcus Sodré, ambos com 30%.

O desempenho eleitoral de Jorginho Mello reflete a avaliação de sua administração no estado. O governo estadual é aprovado por 75% dos catarinenses e desaprovado por 22%, com 3% de indecisos. De forma específica, o trabalho é considerado ótimo ou bom por 49% dos entrevistados, regular por 35% e ruim ou péssimo por 15%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 12 e 16 de setembro de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento está registrado no TSE sob o protocolo SC-00866/2026.