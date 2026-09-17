Quando acaba a greve da Caixa? Nova proposta será discutida pelos funcionários

Greve na Caixa: greve começou no dia 10 de setembro, após os empregados rejeitarem a proposta anterior para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT) (Getty Images/Divulgação)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12h38.
A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal continuará, pelo menos, até a próxima segunda-feira, 21. Conforme informado pelo sindicato à EXAME, os trabalhadores farão uma assembleia virtual das 11h às 18h para decidir se aprovam a nova proposta apresentada pelo banco e, consequentemente, se encerram a paralisação.
A greve começou no dia 10 de setembro, após os empregados rejeitarem a proposta anterior para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A paralisação foi convocada por tempo indeterminado.
A nova rodada de negociação entre Caixa e representantes dos trabalhadores ocorreu nesta quarta-feira, 16, e avançou durante a madrugada. Entre os principais pontos da proposta está o aumento da participação do banco no custeio do Saúde Caixa, de 6,5% para 9% da folha de pagamento a partir de 2027.
Caso o acordo seja aprovado, a paralisação poderá ser encerrada. A proposta também prevê que, em caso de aprovação, o dia de paralisação de 20 de agosto será abonado. Já os dias úteis de greve deverão ser compensados em até 180 dias.
A paralisação começou depois que os empregados rejeitaram a proposta apresentada pela Caixa para renovar o ACT. O principal ponto de resistência foi o Saúde Caixa, especialmente as mudanças propostas para o custeio do plano.
Na proposta anterior, a Caixa pretendia elevar a contribuição sobre o salário-base de 3,5% para 5,5%, além de aumentar os valores pagos por dependentes.
A nova proposta apresentada nesta semana altera esse desenho e amplia a participação da própria Caixa no financiamento do plano, de 6,5% para 9% da folha a partir de 2027.
A decisão sobre o encerramento da greve, porém, será tomada pelos próprios trabalhadores na assembleia de segunda-feira, 21.
O principal avanço da nova proposta está no Saúde Caixa: a participação do banco no custeio do plano sobe de 6,5% para 9% da folha a partir de 2027. O texto também mantém o pacto intergeracional, o modelo solidário e o Saúde Caixa no acordo coletivo. Em 2026, não haverá reajuste nas mensalidades, e a Caixa assumirá o déficit.
A partir de 2027, o titular pagará 3,7% da remuneração-base, enquanto as mensalidades dos dependentes variarão de R$ 560 a R$ 900, conforme a faixa. A proposta ainda reduz de R$ 150 para R$ 120 a cobrança de consulta em pronto atendimento e mantém a isenção de coparticipação na telemedicina.
No Super Caixa, a habilitação inicial passa a garantir 50% da premiação, ante 25%, além de mudanças nos indicadores. Para 2027, estão previstos estudos sobre novos produtos e revisão das regras de premiação.
No Figital e Genesys, não haverá penalização em 2026. Para 2027, o intervalo considerado no atendimento deverá passar de cinco para dez minutos. A Caixa também assumiu compromissos sobre PFG, carreira, trabalho remoto e piso salarial de TI.
A proposta também mantém o prêmio extraordinário de R$ 3 mil por empregado, após a Caixa superar o Índice de Eficiência Operacional (IEO) de 2026. Segundo o sindicato, o pagamento já está garantido.
Se o acordo for aprovado na segunda-feira, 21, PLR, Super Caixa, Bônus e o abono de R$ 3 mil serão pagos em 30 de setembro.
A paralisação pode afetar principalmente o atendimento presencial nas agências, mas os canais digitais e remotos permanecem disponíveis.
Em material anterior, a Caixa informou que pagamentos de benefícios sociais continuam funcionando durante a greve. Cerca de 35 milhões de pessoas recebem mensalmente benefícios sociais por meio da instituição.
Para o Bolsa Família, a Caixa informou que os pagamentos seguem normalmente e podem ser movimentados pelo Caixa Tem ou pelo aplicativo da instituição. O calendário de setembro segue as datas definidas de acordo com o final do NIS.
No mercado imobiliário, a EXAME apurou que a greve pode reduzir a velocidade de alguns processos, especialmente em operações que dependem do financiamento da Caixa. A contratação de financiamentos, porém, continua, segundo o banco.
A instituição também afirma que os clientes podem enviar documentos e cumprir etapas do processo de forma remota pelo WhatsApp e pelo aplicativo Habitação Caixa.
Além desses serviços, continuam disponíveis App Caixa, Internet Banking, WhatsApp Caixa, Caixa Tem, caixas eletrônicos, lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui e terminais da rede Banco24Horas.