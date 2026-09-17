Quando acaba a greve da Caixa? Nova proposta será discutida pelos funcionários

A greve dos empregados da Caixa Econômica Federal continuará, pelo menos, até a próxima segunda-feira, 21. Conforme informado pelo sindicato à EXAME, os trabalhadores farão uma assembleia virtual das 11h às 18h para decidir se aprovam a nova proposta apresentada pelo banco e, consequentemente, se encerram a paralisação.

A greve começou no dia 10 de setembro, após os empregados rejeitarem a proposta anterior para a renovação do Acordo Coletivo de Trabalho (ACT). A paralisação foi convocada por tempo indeterminado.

A nova rodada de negociação entre Caixa e representantes dos trabalhadores ocorreu nesta quarta-feira, 16, e avançou durante a madrugada. Entre os principais pontos da proposta está o aumento da participação do banco no custeio do Saúde Caixa, de 6,5% para 9% da folha de pagamento a partir de 2027.

Caso o acordo seja aprovado, a paralisação poderá ser encerrada. A proposta também prevê que, em caso de aprovação, o dia de paralisação de 20 de agosto será abonado. Já os dias úteis de greve deverão ser compensados em até 180 dias.

Por que os empregados da Caixa entraram em greve?

A paralisação começou depois que os empregados rejeitaram a proposta apresentada pela Caixa para renovar o ACT. O principal ponto de resistência foi o Saúde Caixa, especialmente as mudanças propostas para o custeio do plano.

Na proposta anterior, a Caixa pretendia elevar a contribuição sobre o salário-base de 3,5% para 5,5%, além de aumentar os valores pagos por dependentes.

A nova proposta apresentada nesta semana altera esse desenho e amplia a participação da própria Caixa no financiamento do plano, de 6,5% para 9% da folha a partir de 2027.

A decisão sobre o encerramento da greve, porém, será tomada pelos próprios trabalhadores na assembleia de segunda-feira, 21.

O que mudou na nova proposta da Caixa?

O principal avanço da nova proposta está no Saúde Caixa: a participação do banco no custeio do plano sobe de 6,5% para 9% da folha a partir de 2027. O texto também mantém o pacto intergeracional, o modelo solidário e o Saúde Caixa no acordo coletivo. Em 2026, não haverá reajuste nas mensalidades, e a Caixa assumirá o déficit.

A partir de 2027, o titular pagará 3,7% da remuneração-base, enquanto as mensalidades dos dependentes variarão de R$ 560 a R$ 900, conforme a faixa. A proposta ainda reduz de R$ 150 para R$ 120 a cobrança de consulta em pronto atendimento e mantém a isenção de coparticipação na telemedicina.

No Super Caixa, a habilitação inicial passa a garantir 50% da premiação, ante 25%, além de mudanças nos indicadores. Para 2027, estão previstos estudos sobre novos produtos e revisão das regras de premiação.

No Figital e Genesys, não haverá penalização em 2026. Para 2027, o intervalo considerado no atendimento deverá passar de cinco para dez minutos. A Caixa também assumiu compromissos sobre PFG, carreira, trabalho remoto e piso salarial de TI.

A proposta também mantém o prêmio extraordinário de R$ 3 mil por empregado, após a Caixa superar o Índice de Eficiência Operacional (IEO) de 2026. Segundo o sindicato, o pagamento já está garantido.

Se o acordo for aprovado na segunda-feira, 21, PLR, Super Caixa, Bônus e o abono de R$ 3 mil serão pagos em 30 de setembro.

O que muda para os clientes da Caixa durante a greve?

A paralisação pode afetar principalmente o atendimento presencial nas agências, mas os canais digitais e remotos permanecem disponíveis.

Em material anterior, a Caixa informou que pagamentos de benefícios sociais continuam funcionando durante a greve. Cerca de 35 milhões de pessoas recebem mensalmente benefícios sociais por meio da instituição.

Para o Bolsa Família, a Caixa informou que os pagamentos seguem normalmente e podem ser movimentados pelo Caixa Tem ou pelo aplicativo da instituição. O calendário de setembro segue as datas definidas de acordo com o final do NIS.

No mercado imobiliário, a EXAME apurou que a greve pode reduzir a velocidade de alguns processos, especialmente em operações que dependem do financiamento da Caixa. A contratação de financiamentos, porém, continua, segundo o banco.

A instituição também afirma que os clientes podem enviar documentos e cumprir etapas do processo de forma remota pelo WhatsApp e pelo aplicativo Habitação Caixa.

Além desses serviços, continuam disponíveis App Caixa, Internet Banking, WhatsApp Caixa, Caixa Tem, caixas eletrônicos, lotéricas, Correspondentes Caixa Aqui e terminais da rede Banco24Horas.