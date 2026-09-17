Reajuste do Bolsa Família: quem vai poder receber o benefício de R$ 691?

O Bolsa Família terá um reajuste de 15,04% a partir de outubro de 2026. Com a mudança, o valor mínimo pago pelo programa social passará dos atuais R$ 600 para R$ 691 por família.

Para receber o benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda mensal de até R$ 218 por integrante.

O governo anunciou o reajuste nesta quinta-feira, 17. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o aumento repõe a inflação acumulada desde 2023, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).

Quem poderá receber o Bolsa Família de R$ 691?

Poderão receber os pagamentos do Bolsa Família as famílias que atendam aos seguintes critérios:

estejam inscritas no CadÚnico;

tenham renda mensal de até R$ 218 por integrante da família;

atendam às demais exigências estabelecidas pelo regulamento do programa.

O valor de R$ 691 será garantido pelo Benefício Complementar. Essa parcela será destinada às famílias cuja soma dos outros benefícios do programa não alcançar o novo valor mínimo.

Isso significa que o governo complementará o pagamento até que a família receba, ao menos, R$ 691.

Quais serão os novos valores do Bolsa Família?

Além do novo piso, o reajuste modifica os valores das parcelas que formam o benefício. A partir de outubro, passarão a vigorar:

Benefício de Renda de Cidadania: R$ 164 por integrante;

R$ 164 por integrante; Benefício Complementar: valor necessário para garantir o mínimo de R$ 691 às famílias que não atingirem esse patamar;

valor necessário para garantir o mínimo de R$ 691 às famílias que não atingirem esse patamar; Benefício Primeira Infância: R$ 173 por criança com até sete anos incompletos;

R$ 173 por criança com até sete anos incompletos; Benefício Variável Familiar: R$ 58 por integrante que se enquadre nas situações previstas no regulamento.

O valor recebido por cada família pode ser superior a R$ 691, dependendo da quantidade de integrantes e da composição do núcleo familiar.

Quando começa o pagamento do Bolsa Família reajustado?

Os novos valores do Bolsa Família começam a valer dia 19 de outubro de 2026. O benefício médio pago pelo programa deverá passar de R$ 675 para R$ 777 após o reajuste.

Atualmente, o Bolsa Família atende 19,3 milhões de famílias, o equivalente a 49,68 milhões de pessoas.