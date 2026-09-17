Reajuste do Bolsa Família: quem vai poder receber o benefício de R$ 691?

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Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 12h41.
O Bolsa Família terá um reajuste de 15,04% a partir de outubro de 2026. Com a mudança, o valor mínimo pago pelo programa social passará dos atuais R$ 600 para R$ 691 por família.
Para receber o benefício, a família precisa estar inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico) e ter renda mensal de até R$ 218 por integrante.
O governo anunciou o reajuste nesta quinta-feira, 17. Segundo o ministro do Planejamento, Bruno Moretti, o aumento repõe a inflação acumulada desde 2023, medida pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC).
Poderão receber os pagamentos do Bolsa Família as famílias que atendam aos seguintes critérios:
Isso significa que o governo complementará o pagamento até que a família receba, ao menos, R$ 691.
Além do novo piso, o reajuste modifica os valores das parcelas que formam o benefício. A partir de outubro, passarão a vigorar:
O valor recebido por cada família pode ser superior a R$ 691, dependendo da quantidade de integrantes e da composição do núcleo familiar.
Os novos valores do Bolsa Família começam a valer dia 19 de outubro de 2026. O benefício médio pago pelo programa deverá passar de R$ 675 para R$ 777 após o reajuste.
Atualmente, o Bolsa Família atende 19,3 milhões de famílias, o equivalente a 49,68 milhões de pessoas.