A disputa pelas duas cadeiras da Bahia no Senado está monopolizada pelo PT, segundo a pesquisa Real Time Big Data, divulgada nesta quarta-feira, 9.

No cenário consolidado, que soma as indicações de primeiro e segundo voto e reduz para 100%, Rui Costa (PT) lidera com 26% das intenções de voto, seguido por Jaques Wagner (PT), com 19%.

Atrás de Wagner aparece João Roma (PL) com 17%. Como o limite da margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, os dois candidatos estão tecnicamente empatados.

Entre os demais concorrentes no cenário consolidado, Angelo Coronel (Republicanos) soma 15%, seguido por Professora Delliana (PSol) com 6%. Os candidatos Carlos Sodré (Mobiliza), Marcelo Carvalho (Rede) e Marcelo Santtana (DC) têm 1% cada um.

Gregório Gould (UP) e Marcelo Millet (PCO) não pontuaram. Brancos e nulos representam 7% das indicações, mesmo índice dos eleitores que não souberam ou não responderam.

Primeiro e segundo voto

Na análise do primeiro voto para o Senado, a vantagem de Rui Costa se amplia, alcançando 39% das intenções. Neste recorte primário, João Roma assume a segunda posição com 19%, em situação de empate técnico com Jaques Wagner, que registra 18%. Angelo Coronel marca 13% nesta simulação inicial.

Já na definição do segundo voto, a dinâmica eleitoral sofre alterações significativas. Jaques Wagner lidera as escolhas secundárias com 20%, seguido de perto por Angelo Coronel, com 16%. Rui Costa e João Roma empatam neste estrato com 14% cada. A taxa de votos brancos e nulos salta para 14% quando os baianos são provocados a definir sua segunda opção.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 4 e 8 de setembro de 2026, por meio de questionário estruturado. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo BA-01568/2026.