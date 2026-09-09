Sua empresa sabe contabilizar o ROI da IA?

Em algum momento dos próximos meses, muitos empresários vão receber uma conta de IA maior do que esperavam e terão dificuldade de responder a uma pergunta simples: o que, exatamente, a empresa recebeu em troca?

O time vai dizer que está mais rápido. Algumas tarefas que levavam horas agora são concluídas em minutos. Relatórios saem com menos esforço, respostas chegam mais depressa e processos que dependiam de várias pessoas começam a ser automatizados.

Tudo isso pode ser verdade.

Mas produtividade percebida e ganho econômico não são a mesma coisa.

Uma empresa pode reduzir uma tarefa de 2 horas para 20 minutos com inteligência artificial e, ainda assim, descobrir que parte relevante desse ganho desapareceu na margem. Isso acontece quando o custo para executar, revisar, corrigir e repetir aquele trabalho cresce mais rápido do que o valor que a empresa consegue capturar.

Até aqui, a maior parte da conversa sobre IA corporativa esteve concentrada em adoção. Quais ferramentas contratar, quantas pessoas estavam usando, onde surgiam os primeiros ganhos e quais processos poderiam ser automatizados.

Essa foi a pergunta certa na primeira fase.

Agora, conforme modelos e agentes passam a assumir uma parcela maior do trabalho dentro das empresas, outra variável entra na mesa: quanto custa produzir cada resultado com IA?

A questão não é apenas tecnológica.

É uma pergunta de gestão.

Fazer mais não significa capturar mais valor

Imagine um processo financeiro que antes exigia horas de análise e agora é concluído em minutos.

O ganho operacional é evidente. Mas a conta não termina na economia de tempo.

Qual modelo foi utilizado? Quanto contexto precisou ser processado? Quantas tentativas foram necessárias até chegar a uma resposta utilizável? Houve revisão humana? A correção feita hoje ficará disponível para a próxima execução ou alguém precisará ensinar a mesma coisa novamente amanhã?

Em pequena escala, estes questionamentos parecem meros detalhes técnicos. Mas quando a IA entra na operação de verdade, elas passam a fazer parte da unidade econômica do negócio.

Isso fica ainda mais claro com agentes.

Uma interação simples com um chatbot é fácil de entender. Alguém faz uma pergunta e recebe uma resposta. Um agente, por outro lado, pode ser acionado com um objetivo, buscar informações em sistemas diferentes, interpretar documentos, usar ferramentas, validar etapas, corrigir a própria rota e fazer novas chamadas até concluir uma tarefa.

Quem pediu o trabalho enxerga um comando.

A infraestrutura pode enxergar dezenas de operações.

Essa diferença importa porque a conveniência de quem usa a ferramenta não revela, por si só, o custo de quem paga a conta.

O Gartner trouxe um dado provocador nessa discussão. A consultoria projeta que, até 2028, os custos de ferramentas de IA para desenvolvimento de software poderão superar o salário médio de um desenvolvedor.

A previsão é específica para programação e não deve ser aplicada automaticamente a toda empresa. Mas o mecanismo econômico por trás dela merece atenção.

O preço de processamento pode cair. Os modelos podem se tornar mais eficientes. Mesmo assim, a conta total pode subir se cada profissional enviar mais contexto do que precisa, se os agentes fizerem mais chamadas, se a empresa utilizar o recurso mais caro em qualquer tarefa ou se a autonomia for liberada sem critérios claros.

É nesse momento que a discussão deixa de ser apenas sobre produtividade e passa a ser sobre margem.

A inteligência está deixando de ser apenas uma licença

Os próprios fornecedores já estão adaptando a forma de cobrar por essa nova capacidade.

Em vez de uma relação baseada apenas em licenças por usuário, parte relevante do mercado começa a adotar modelos de consumo para agentes, automações e funcionalidades mais avançadas. A conta varia conforme frequência de uso, complexidade das tarefas, modelos utilizados, integrações e volume de informações processadas.

Não significa que a licença fixa vai desaparecer.

Significa algo mais importante para quem lidera uma empresa: o custo da inteligência começa a acompanhar, com mais proximidade, o trabalho que ela executa.

Durante muitos anos, um software era uma despesa relativamente previsível. A empresa contratava um número de licenças e conhecia boa parte da conta antes mesmo de saber a intensidade de uso de cada pessoa.

Havia desperdício, claro. Mas a despesa era conhecida.

Com IA, duas empresas podem contratar a mesma tecnologia e terminar o mês com resultados econômicos completamente diferentes.

Uma pode usar agentes para reduzir retrabalho, responder melhor aos clientes e liberar pessoas para atividades de maior valor. A outra pode criar uma operação que consome muito contexto, repete as mesmas correções, faz chamadas desnecessárias e precisa de supervisão constante para entregar algo confiável.

Para um CFO, isso não é apenas uma nova linha de software.

É um insumo variável de produção.

E todo insumo variável precisa ser acompanhado pelo valor que ajuda a gerar.

Nem toda tarefa precisa da melhor IA disponível

Existe uma consequência prática dessa mudança: escolher sempre o modelo mais capaz pode deixar de ser uma decisão economicamente racional.

Nem todo trabalho exige o mesmo nível de inteligência.

Resumir um documento simples, classificar uma informação, extrair dados estruturados ou organizar uma planilha pode não exigir o mesmo recurso necessário para analisar um contrato complexo, apoiar uma decisão estratégica ou lidar com uma situação de maior risco.

É uma lógica conhecida em qualquer operação empresarial. Não colocamos o recurso mais caro disponível em toda atividade. Procuramos equilibrar qualidade, velocidade, custo e risco.

Com IA, a disciplina precisa ser semelhante.

A empresa terá de decidir qual tipo de tecnologia faz sentido para cada tarefa, que informações realmente precisam chegar ao sistema, quando um agente pode agir sozinho, quando uma pessoa precisa revisar o resultado e qual limite de custo é aceitável naquela execução.

O ideal não é transferir essa responsabilidade para cada colaborador, como se todos precisassem se tornar especialistas em modelos, tokens e arquitetura.

O papel da empresa é criar uma forma inteligente de usar inteligência.

Se uma tarefa pode ser feita com a qualidade necessária por uma solução mais simples, utilizar um recurso muito mais caro destrói margem sem gerar valor proporcional. Se um agente recebe todo o histórico da empresa para responder a uma pergunta que exigia três informações, acontece algo parecido.

E, se ele pode insistir em uma tarefa sem limite de custo, autonomia ou qualidade, a empresa criou capacidade de agir sem criar responsabilidade pelo resultado.

O custo invisível de uma empresa que não aprende

Existe uma parte dessa conta que ainda recebe pouca atenção.

Um colaborador corrige uma resposta porque conhece uma condição comercial específica. Outra pessoa identifica uma exceção no processo financeiro. Alguém do time percebe que determinada decisão precisa passar por uma aprovação antes de ser executada.

O problema é resolvido naquele momento.

Mas onde esse aprendizado fica?

Se ele permanece apenas na cabeça de quem fez a correção, em uma conversa isolada ou dentro de uma ferramenta desconectada do restante da operação, a empresa pode precisar descobrir tudo novamente quando a mesma situação aparecer.

Ela pagou pela tecnologia, pelo tempo da pessoa e pela correção. Mesmo assim, não ficou mais capaz para a próxima execução.

Esse é um custo que quase nunca aparece de forma clara na fatura do fornecedor. Ele surge no retrabalho, nos erros que voltam a acontecer e na dependência de poucas pessoas para explicar como o negócio realmente funciona.

O modelo pode ser contratado e trocado.

O contexto, as regras, os critérios de qualidade e o conhecimento sobre a operação precisam pertencer à empresa.

A próxima maturidade da IA corporativa

Empresas industriais sabem quanto de matéria-prima entra em cada produto. Operações logísticas acompanham custo por entrega. Times comerciais medem custo de aquisição. Empresas de software observam margem bruta e custo para atender cada cliente.

A IA também precisará ganhar uma unidade econômica.

Quanto custou analisar um contrato?

Quanto custou resolver uma solicitação de atendimento?

Quanto custou concluir um processo financeiro?

Quanto custou desenvolver uma funcionalidade?

Quanto custou aquele agente para chegar a um resultado confiável?

Essas métricas ainda estão nascendo e serão diferentes entre empresas e setores. Mas a lógica é simples: quando um recurso passa a participar diretamente da produção, seu custo precisa ser relacionado ao valor que ajuda a gerar.

Isso não significa restringir o uso de IA por medo da conta.

Se uma tecnologia ajuda a empresa a vender mais, reduzir erros, responder melhor, acelerar decisões ou liberar pessoas para trabalhos mais relevantes, gastar mais com ela pode ser uma excelente decisão.

Custo crescente não é problema quando o valor cresce mais rápido.

O problema é consumir mais inteligência sem construir mais capacidade.

A próxima fase da IA corporativa não será definida por quem liberar mais ferramentas nem por quem tentar bloquear tudo para proteger o orçamento.

Será definida por quem conseguir conectar modelos, contexto, dados, processos, controles e pessoas a um resultado econômico claro.

No fim, as empresas mais eficientes provavelmente não serão as que consumirem menos IA.

Serão as que souberem exatamente onde vale a pena consumir mais.