Ataques cibernéticos com IA crescem 3 vezes mais rápido no Brasil que a média global

O ecossistema de segurança da informação no Brasil enfrenta uma aceleração sem precedentes no volume e na complexidade das ameaças virtuais.

Dados de um levantamento da empresa de segurança cibernética Fortinet indicam que os ataques impulsionados por sistemas automatizados crescem no país a um ritmo três vezes superior à média global.

A rápida transformação tecnológica e a expansão do trabalho remoto ampliaram as superfícies de contato vulneráveis nas organizações brasileiras.

Com isso, criminosos utilizam a inteligência artificial para escalar operações maliciosas com custo reduzido e maior precisão.

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Como os criminosos utilizam a automação no cibercrime

O uso de algoritmos avançados alterou a dinâmica dos golpes digitais tradicionais, elevando o nível de sofisticação dos ataques.

Ferramentas de engenharia social conseguem gerar e-mails de phishing altamente customizados, sem desvios gramaticais e contextualizados com dados reais das vítimas.

Além disso, a tecnologia permite varrer sistemas em busca de falhas de segurança de forma ininterrupta, atacando vulnerabilidades antes que as equipes de tecnologia consigam corrigi-las.

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Os impactos diretos no setor corporativo

Segundo pesquisas da Trend Micro, o setor de serviços e o sistema financeiro lideram a lista de alvos das invasões no ambiente nacional.

As táticas mais frequentes envolvem mecanismos capazes de burlar barreiras tradicionais de proteção:

Clonagem de voz para autorizar transações financeiras fraudulentas

Criação de malwares ajustáveis que mudam de código para evitar detecção

Disparo massivo de mensagens simulando comunicações internas legítimas

Essas ações resultam em paralisação de rotinas operacionais, vazamento de dados confidenciais e perdas financeiras significativas para companhias de diversos portes.

A capacitação como barreira de defesa

Diante desse cenário, a resposta das empresas exige investimento contínuo em segurança cibernética e na atualização das equipes.

Lideranças e profissionais de diferentes áreas precisam compreender o funcionamento dessas ferramentas para identificar riscos e adotar práticas preventivas.

A combinação entre conscientização humana e monitoramento técnico contínuo permanece como a estratégia mais eficaz para mitigar incidentes digitais no mercado corporativo.

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