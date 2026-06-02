Filha do Silvio Santos será vice do Caiado? Entenda as articulações no PSD

As articulações para a chapa presidencial de Ronaldo Caiado (PSD) entraram em uma nova fase. Enquanto o ex-governador de Goiás mantém conversas com o ex-governador mineiro Romeu Zema (Novo) sobre uma possível aliança, nomes dentro do próprio PSD passaram a ganhar força para a vaga de vice.

Entre os cotados estão o presidente nacional da legenda, Gilberto Kassab, e a apresentadora Silvia Abravanel, filha de Silvio Santos.

Em entrevista na segunda-feira, Caiado classificou Silvia como um "nome forte" e destacou sua capacidade de comunicação com milhões de brasileiros.[/grifar]

A apresentadora se filiou ao partido para disputar uma vaga na Câmara dos Deputados.

"Sem dúvida, o nome dela é um nome forte. É uma mulher que tem hoje uma capacidade de poder falar para milhões de brasileiros", afirmou o governador.

Silvia Abravanel: filha do apresentador Silvio Santos se filiou ao partido para disputar uma vaga de deputada federal (Instagram/@silviaabravanel/Reprodução)

Sobre Kassab, o ex-governador de Goiás ressaltou o presidente do PSD como o "maior articulador político do Brasil".

"Você sabe a importância que o presidente do partido tem hoje. Kassab é tido como, indiscutivelmente, o maior articulador político que tem no Brasil. E teve a coragem, o único que teve a coragem de lançar um candidato", disse.

Caiado afirmou que a definição da chapa será discutida pela direção nacional do PSD e dependerá do aval das principais lideranças da legenda. Uma reunião na próxima segunda-feira, 8, na sede do partido em São Paulo, deve avançar com esse ponto".

"Esse ponto será debatido na reunião de segunda-feira. E terá o aval de todos para uma decisão", disse.

Gilberto Kassab: presidente da sigla foi citado como potencial vice de Caiado (Matheus Campos/Amcham/Divulgação)

Após conversas com Zema, nomes do PSD surgiram

Os nomes do PSD passaram a ganhar força nas discussões internas após Caiado abrir conversas com o ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), sobre uma eventual composição para a disputa presidencial de 2026.

Os dois se reuniram recentemente em São Paulo e admitem publicamente a possibilidade de construção de uma aliança entre forças de centro-direita.

Apesar da aproximação entre Caiado e Zema, integrantes do PSD avaliam que uma eventual composição deve ter o governador goiano como cabeça de chapa.

A avaliação interna é que a candidatura presidencial do partido já está consolidada em torno de Caiado, o que reduz o entusiasmo por uma aliança que coloque o ex-governador mineiro na posição principal.

Na mesma entrevista, Caiado reconheceu as conversas com Zema, mas afirmou que sua principal preocupação neste momento é preservar a unidade entre os partidos que buscam uma alternativa à polarização nacional.

Sem descartar alianças futuras, o governador defendeu que os grupos de centro-direita evitem divisões que possam comprometer a competitividade eleitoral contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

"Quem mais quer nos ver divididos é o PT", afirmou.