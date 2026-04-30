Genial/Quaest: Cid Gomes e Capitão Wagner lideram disputa ao Senado no Ceará

O senador Cid Gomes (PSB) e o ex-deputado federal Capitão Wagner (União), lideram a disputa pelas duas cadeiras do Ceará no Senado, segundo pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quinta-feira, 30.

A eleição deste ano prevê duas vagas em disputa para o Senado.

No cenário estimulado, Cid Gomes lidera a combinação de votos totais com 17%. Tecnicamente empatado pela margem de erro de três pontos percentuais, o Capitão Wagner tem 16%.

Em terceiro lugar, o ex-prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio (União) aparece com 8%, mesmo índice da deputada federal Luizianne Lins (Rede). Eunício Oliveira (MDB) ficou com 6%, e o Pastor Alcides Fernandes (PL) e Priscila Costa (PL) têm 3% cada um.

Chiquinho Feitosa (Republicanos), Domingos Filho (PSD) e o General Theóphilo (Novo), ficaram com 1% cada. Anna Karina (Psol) e o Professor Germano Lima (Psol), aparecem com 0%. Indecisos chegam a 16%, e eleitores que declaram voto em branco, nulo ou abstenção somam 20%.

Índices semelhantes, com empates tanto entre os primeiros colocados, quanto entre os últimos da lista, seguem nos dois outros cenários propostos pela pesquisa.

Rejeição dos candidatos

Na taxa de rejeição, medida entre eleitores que conhecem e não votariam, o Capitão Wagner lidera com 36%. Roberto Cláudio aparece com 34%. Cid Gomes recebeu 33% de rejeição, e Luizianne Lins e Eunício Oliveira, 32% cada um.

Outros nomes aparecem com índices menores. Chiquinho Feitosa é rejeitado por 16% do eleitorado, Domingos Filho, por 15%, o Pastor Alcides, por 14%, o Professor Germano Lima, por 12%, o General Theóphilo, por 11%, Priscila Costa, por 10%, e Anna Karina, por 9%.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 1.002 eleitores do Ceará entre os dias 24 e 28 de abril, por meio de entrevistas presenciais com questionários estruturados. A margem de erro é de 3 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.