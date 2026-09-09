Casas Bahia vende fogões a partir de R$ 291 em novo leilão; veja outros itens

A Casas Bahia colocou em leilão 130 eletrodomésticos e eletrônicos, com descontos que chegam a 68% sobre o valor de mercado. O evento é conduzido pela plataforma Kwara e começa na próxima quarta-feira, 16, às 12h30 (horário de Brasília), exclusivamente online. O lote mais barato é um fogão Atlas Agile Up Glass Bivolt de quatro bocas, com lance inicial de R$ 291.

Além dos fogões, também estão sendo leiloadas lavadoras, geladeiras e lotes que combinam diversos eletroportáteis, como liquidificadores, fritadeiras e multiprocessadores, de marcas como Atlas, Dako, Esmaltec, Consul, Electrolux, Brastemp, LG e Mondial. A empresa tem feito uma série de leilões nas últimas semanas.

A Casas Bahia protocolou, recentemente, um pedido de recuperação judicial (RJ) para renegociar uma dívida estimada em R$ 17,3 bilhões e conseguiu proteção judicial por seis meses, contados a partir de 19 de agosto, para avançar nas conversas com credores sem o risco imediato de execução de bens durante as negociações.

Fogões concentram a maior parte dos 130 lotes do leilão

Boa parte dos 130 itens é formada por fogões, oferecidos tanto individualmente quanto em pacotes de dois, três ou mais aparelhos, com marcas diferentes reunidas em um mesmo lote. Os valores iniciais variam conforme a quantidade de peças e o estado de conservação indicado nas fotos.

As imagens mostram desde fogões praticamente novos até unidades com manchas e sinais evidentes de uso, possivelmente devido ao mostruário em lojas. A EXAME preparou um conteúdo para você verificar se vale a pena participar dos leilões da Casas Bahia.

Geladeiras e máquinas de lavar têm lances a partir de R$ 365

Entre os refrigeradores ofertados aparecem modelos duplex da Consul, LG e Electrolux. Os lances partiam de R$ 651 e, em alguns lotes, já havia até quatro propostas registradas antes da abertura oficial.

Já as máquinas de lavar incluem modelos da Electrolux, Consul, Britania e Suggar, com preços iniciais entre R$ 365 e cerca de R$ 650.

Lotes com até 17 eletrodomésticos reúnem produtos da Mondial

Uma parte do leilão reúne vários eletroportáteis em um único lote, geralmente com 13 a 17 itens. Entre os produtos estão liquidificadores, fritadeiras elétricas e multiprocessadores da Mondial ainda nas caixas originais.

Esses pacotes atraíram mais atenção de compradores nos dias anteriores ao pregão, e alguns registravam mais de cem visualizações.

Leilão da Casas Bahia: como dar lances e quais taxas são cobradas

Para participar do leilão, é preciso se cadastrar no site da Kwara e solicitar habilitação com pelo menos uma hora de antecedência ao início do pregão, mediante envio e aprovação de documentação. O sistema permite fazer lances manuais ou programados.

Ofertas abaixo do valor mínimo estipulado pelo vendedor são consideradas condicionais e passam por avaliação da Casas Bahia em até cinco dias úteis após o encerramento.

Além do valor do lance vencedor, o comprador precisa pagar uma comissão de 5% destinada à leiloeira e uma taxa de despesas administrativas de 15%. As duas cobranças acrescentam 20 pontos percentuais ao valor arrematado.

O edital informa que o pagamento deve ser feito em até um dia útil após a aprovação do lance, exclusivamente via Pix.

Eletrodomésticos são vendidos sem garantia e sem direito a troca

Os bens são comercializados no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca. Os itens podem inclusive ser considerados como sucata.

A nota fiscal de venda é emitida com essa natureza de operação independentemente da condição real do produto, e o comprador declara aceitar essa condição ao dar o lance.

Retirada de itens exige agendamento com 48h de antecedência

Quem arrematar um lote precisa agendar a retirada com pelo menos 48 horas úteis de antecedência. É necessário informar os dados pessoais de todos os participantes e a placa do veículo utilizado. O veículo deve ser apropriado para o transporte de carga, como HR, Kombi ou VUC.

O regulamento também proíbe a entrada de menores de 18 anos, animais, bolsas, mochilas e celulares no centro de distribuição. Para acessar o local, é obrigatório usar calçado de segurança, enquanto bermudas, chinelos e bonés são proibidos.

Os bens que não forem retirados dentro do prazo combinado estão sujeitos a uma taxa de guarda de R$ 200 por dia, por lote. O leilão completo, com a lista integral dos itens e o edital detalhado, está disponível no site da Kwara.