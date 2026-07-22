Real Time Big Data: Casagrande tem 30% e Hartung, 23%, na corrida ao Senado no Espírito Santo

O ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera a corrida por uma das duas vagas do Espírito Santo no Senado, segundo levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quarta-feira, 22.

No primeiro cenário consolidado de primeiro e segundo votos testado, Casagrande registra 30% das intenções de voto, mantendo vantagem sobre os demais concorrentes. Na sequência aparece Paulo Hartung (PSD), com 23%, despontando como principal candidato à segunda vaga.

Maguinha Malta (PL) e Rose de Freitas (MDB) aparecem empatadas com 10% cada. Fabiano Contarato (PT) registra 8%, seguido pelo senador Marcos do Val (Avante), com 6%.

Carlos Fabian (Psol), Wellington Callegari (DC) e Leonardo Monjardim (Novo) registram 1% cada. Votos brancos e nulos somam 4%, enquanto 6% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

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Diferentes cenários

O segundo cenário retira Paulo Hartung da disputa e inclui Sérgio Meneguelli (PSD). Casagrande sobe para 32%, enquanto Meneguelli estreia com 17%. Rose de Freitas sobe para 12%, Maguinha Malta permanece com 10% e Fabiano Contarato mantém 8%.

Marcos do Val continua com 6%, enquanto Carlos Fabian, Wellington Callegari e Leonardo Monjardim seguem com 1% cada. Brancos e nulos aumentam para 6%, e os indecisos permanecem em 6%.

No terceiro cenário, além da ausência de Paulo Hartung, entra Carlos Manato (Republicanos). Casagrande mantém 32% e Meneguelli continua com 17%. Rose de Freitas permanece com 12%, Maguinha Malta recua para 9% e Fabiano Contarato segue com 8%.

Marcos do Val cai para 4%, mesmo índice registrado por Carlos Manato. Carlos Fabian, Wellington Callegari e Leonardo Monjardim permanecem com 1% cada. Brancos e nulos ficam em 5%, enquanto os indecisos permanecem em 6%.

Já o quarto cenário mantém os nomes do cenário anterior e acrescenta Evair de Melo (Republicanos). Renato Casagrande permanece com 32%, seguido por Sérgio Meneguelli, com 17%. Rose de Freitas registra 12%, Maguinha Malta 9% e Fabiano Contarato 8%. Carlos Manato aparece com 3%, enquanto Evair de Melo estreia com 2%.

Marcos do Val registra 4%, e Carlos Fabian, Wellington Callegari e Leonardo Monjardim seguem com 1% cada. Votos brancos e nulos somam 5%, e o índice de indecisos também é de 5%.

A pesquisa Real Time Big Data entrevistou 1.600 eleitores entre 20 e 21 de julho de 2026, por meio de entrevistas. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, com intervalo de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no TSE sob o protocolo ES-04482/2026.