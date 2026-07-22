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Incêndios se espalham pela Sicília e forçam evacuações; veja vídeo

Temperaturas acima de 40°C, ventos quentes e seca agravam emergência; mais de mil focos foram registrados desde sábado na ilha

Incêndios na Sicília: polo turístico do sul da Itália, a ilha enfrenta incêndios causados por ondas de calor (Reprodução / Emissora RAI)

Incêndios na Sicília: polo turístico do sul da Itália, a ilha enfrenta incêndios causados por ondas de calor (Reprodução / Emissora RAI)

Paloma Lazzaro
Paloma Lazzaro

Estagiária de jornalismo

Publicado em 22 de julho de 2026 às 14h37.

A Sicília, no sul da Itália, enfrenta uma nova onda de incêndios florestais nesta quarta-feira, 22, em meio a uma intensa onda de calor que elevou as temperaturas para mais de 40°C em algumas regiões da ilha.

Alimentadas por ventos quentes e pela vegetação ressecada, as chamas já levaram à evacuação de moradores e pacientes de uma clínica, enquanto equipes de emergência combatem focos em diversas províncias, de acordo com a emissora italiana RAI.

Segundo os bombeiros italianos, mais de 100 moradores e 22 pacientes da clínica Ignazio Attardi, localizada no centro da ilha, precisaram deixar o local por precaução. O incêndio que ameaça a região persiste há vários dias, apesar da atuação de aeronaves de combate ao fogo.

Desde sábado, os serviços de emergência atenderam mais de 1.000 focos de incêndio em toda a Sicília. De acordo com a Defesa Civil italiana, a situação é considerada "grave", principalmente devido às temperaturas extremas e ao solo muito seco, consequência da falta de chuvas.

Catania e Palermo concentram parte dos incêndios

A província de Catania registra o cenário mais crítico, com pelo menos 11 grandes operações em andamento. As chamas atingiram bairros e municípios como Librino, Belpasso, Zafferana Etnea, Licodia Eubea, Adrano, Caltagirone e Mascali.

Na província de Palermo, dezenas de ocorrências mobilizam bombeiros e agentes da Proteção Civil. Incêndios em áreas próximas a Monreale provocaram o fechamento temporário, nos dois sentidos, da rodovia estadual 186. As autoridades recomendaram que os motoristas utilizem a estrada Palermo-Sciacca como rota alternativa.

As chamas também voltaram a avançar em Castronovo di Sicilia, onde danificaram casas em áreas rurais e atingiram empresas. O fogo ainda provocou a interdição de um trecho da rodovia Palermo-Catania nas proximidades do acesso a Irosa.

Para reforçar o combate às chamas, diversos aviões Canadair foram mobilizados, incluindo uma aeronave deslocada da Sardenha. Equipes dos bombeiros, da Proteção Civil, do Corpo Florestal, além de policiais e carabinieri, atuam simultaneamente em diferentes pontos da ilha.

Não há registro de vítimas

Apesar da dimensão da emergência, não há relatos de mortos ou feridos, segundo os bombeiros e a Defesa Civil.

A organização ambiental Legambiente classificou a situação como uma emergência agravada pela crise climática, afirmando que as temperaturas extremas têm acelerado a propagação e aumentado a intensidade dos incêndios.

A entidade pediu o reforço das operações com apoio das Forças Armadas e de mais meios aéreos para proteger áreas de biodiversidade e conter novos focos durante o restante do verão.

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