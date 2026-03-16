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Real Time Big Data, Paraná Pesquisas: as pesquisas eleitorais da semana

Ao menos 46 levantamentos para presidente, governadores, senadores e deputados estão registrados no TSE e devem ser divulgados até a próxima segunda-feira

Lula e Flávio Bolsonaro: intenção de voto nos pré-candidatos é medida em pesquisas eleitorais

Lula e Flávio Bolsonaro: intenção de voto nos pré-candidatos é medida em pesquisas eleitorais

Giovanna Bronze
Giovanna Bronze

Colaboradora

Publicado em 16 de março de 2026 às 14h54.

Esta semana terá pesquisas de intenção de voto e popularidade dos possíveis candidatos à Presidência no território nacional, além de recortes estaduais de desempenho de pré-candidatos para os cargos de senador, governador, deputados federais e distritais.

Segundo registros no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ao menos 46 levantamentos devem ser divulgados até a próxima segunda-feira, 23.

De acordo com a listagem, a expectativa é que cerca de 12 pesquisas de sondagem presidencial sejam divulgadas nesta semana, incluindo levantamentos feitos pelos institutos Real Time Big Data e Paraná.

O TSE obriga as entidades e empresas que realizarem levantamentos de opinião pública relativos às eleições e candidatos a cadastrarem os estudos junto à Justiça Eleitoral.

Segundo a Lei das Eleições, a divulgação de pesquisa sem o prévio registro das informações sujeita os responsáveis a multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs (Unidade Fiscal de Referência).

Já a divulgação de pesquisa fraudulenta constitui crime, punível com detenção de seis meses a um ano e multa no valor de 50 mil a 100 mil UFIRs.

O registro de pesquisas eleitorais, contudo, não implica obrigatoriedade de divulgação de seus resultados, de acordo com a Resolução n.º 23.676/2021.

Com isso, um instituto ou empresa pode realizar o levantamento, mas não necessariamente divulgá-lo ao público.

Acompanhe tudo sobre:Pesquisas eleitoraisEleições 2026

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