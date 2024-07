As cidades mais caras para viver no Brasil

O Brasil tem 8 municípios entre as 163 cidades mais caras do mundo, segundo o ranking de custo de vida do site colaborativo Expatistan. A lista é feita com base na média dos preços de itens enviados por milhares de pessoas de quase 2 mil cidades ao redor do mundo. Para calcular o valor do índice de preços de cada país, o site atribui um valor de 100 a um país de referência (no caso, a República Tcheca).

Segundo o ranking, o Rio de Janeiro tem um custo mensal estimado para uma família de quatro pessoas de R$ 15.066 e é a cidade brasileira com maior custo de vida. Na comparação global, a capital carioca é mais barata para se viver que 78% cidades do mundo.

São Paulo está na segunda posição com custo mensal de R$ 15.134. Entre as cidades da América Latina, a capital paulista está na décima segunda posição de uma lista de 28 cidades. O levantamento mostra que um aluguel de um apartamento de 45 m² na área nobre da cidade é de R$ 4.185.

Na terceira posição está Santos, cidade do litoral do estado de São Paulo. Campinas, no interior de São Paulo, Brasília, Porto Alegre, Salvador e Foz do Iguaçu estão entre os municípios brasileiros apontados no levantamento.

A primeira colocada do ranking mundial é Londres, no Reino Unido, com custo de vida para uma família de quatro pessoas de 6.717 libras. Nova York, nos Estados Unidos, ocupa a segunda posição, seguida por Zurique, na Suíça.

Cidades brasileiras mais caras para se viver

