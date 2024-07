Em meio a desconfiança, PSDB realiza convenção para confirmar Datena e definir vice

A Federação PSDB/Cidadania realiza neste sábado, 27, às 10h, na Assembleia Legislativa de São Paulo, a convenção municipal que vai confirmar o apresentador José Luiz Datena como candidato tucano nas eleições de São Paulo. Apesar da confirmação, ainda há incerteza quanto à presença de Datena nas urnas em outubro, apurou a EXAME.

Na sexta-feira, em meio à pressão de uma ala do PSDB para apoiar o atual prefeito Ricardo Nunes (MDB), o partido adiantou a homologação da candidatura para evitar ruídos durante a convenção.

O principal foco do evento será a definição do vice de Datena e a celebração da chapa de vereadores da federação, que será formada por 55 candidatos.

Segundo apurou a EXAME, a expectativa é que o atual presidente do PSDB na cidade de São Paulo, o ex-senador José Aníbal, seja indicado para compor a chapa. Mario Covas Neto, o Zuzinha, também é um dos cotados.

Segundo o agregador EXAME/IDEIA, Datena aparece na quarta posição, atrás do influenciador Pablo Marçal.

O apresentador terá o desafio de diminuir a sua rejeição, que aparece em um patamar alto nos últimos levantamentos.

Racha no PSDB

O partido decidiu adiantar o processo após Fernando Alfredo, ex-presidente do PSDB na cidade e líder de uma ala da sigla que defende o apoio a Ricardo Nunes (MDB), apresentar um requerimento de pré-candidatura.

No começo desta semana, Datena disse ao jornal Folha de S. Paulo que poderia desistir de se candidatar, mais uma vez, se alguém dentro do PSDB o "sacaneasse". Após as declarações, o apresentador se reuniu com o presidente nacional do PSDB, Marconi Perillo, e o deputado federal Aécio Neves (PSDB-MG), um dos principais nomes da sigla.

Em nota divulgada após o encontro, a assessoria do PSDB informou que o trio "ajustou os últimos detalhes da convenção" e "definiu agendas das próximas semanas e estratégias de campanha".

Desconfiança sobre Datena

Apesar da garantia de Datena de que “dessa vez vai até o fim”, o entorno do PSDB segue atento para ter alternativas em caso de desistência do apresentador.

Uma aliança com Tabata Amaral, ideia aventada na época da filiação de Datena no partido, ainda não é descartada pela campanha da deputada. Nomes como o do presidente municipal da sigla, José Anibal, e de Mario Covas Neto, o Zuzinha, são colocados como potenciais vices de Tabata.

Uma ala do partido ainda defende um alinhamento com Nunes, algo negado pelos dirigentes da sigla em São Paulo. Datena já passou por 11 partidos políticos, mas nunca se candidatou a nenhum cargo público.