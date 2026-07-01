Brasil

Guia do CidadãoInfraestruturaCÂMARAGOVERNO LULASENADO

Quem folga no dia 9 de julho? Entenda onde a data é feriado

A data é feriado estadual em São Paulo e também marca o aniversário de Boa Vista, em Roraima

9 de julho: O feriado celebra a Revolução Constitucionalista de 1932 e garante descanso em todo o Estado de São Paulo (Leandro Fonseca/Exame)

9 de julho: O feriado celebra a Revolução Constitucionalista de 1932 e garante descanso em todo o Estado de São Paulo (Leandro Fonseca/Exame)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 1 de julho de 2026 às 06h39.

O dia 9 de julho é feriado estadual em todo o Estado de São Paulo. A data celebra a Revolução Constitucionalista de 1932 e garante folga nos 645 municípios paulistas. Fora de São Paulo, o feriado também é celebrado em Boa Vista (RR), onde marca o aniversário de fundação da capital.

Nos demais estados brasileiros, o dia 9 de julho segue como um dia útil, sem previsão de feriado estadual.

Por que 9 de julho é feriado em São Paulo?

O feriado homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado liderado por São Paulo que defendia a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil após a Revolução de 1930.

A data faz parte do calendário oficial do Estado de São Paulo e, por isso, empresas, repartições públicas, escolas e diversos serviços suspendem as atividades, conforme as regras de cada setor.

Quais cidades terão folga?

O feriado vale para todos os municípios do Estado de São Paulo. Isso inclui a capital paulista, cidades da região metropolitana, do interior e do litoral.

Entre elas estão São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Bauru, Piracicaba, Jundiaí e todas as demais cidades paulistas.

Em Boa Vista, capital de Roraima, o dia 9 de julho também é feriado municipal em razão do aniversário da cidade.

E nos demais estados?

Nos outros estados do país, o dia 9 de julho não faz parte do calendário oficial de feriados estaduais. Assim, o funcionamento do comércio, das empresas e dos órgãos públicos ocorre normalmente, salvo em municípios que tenham alguma celebração local prevista para a data.

Acompanhe tudo sobre:Feriados
Próximo

Mais de Brasil

Dia 10 de julho terá folga? Veja onde a data será ponto facultativo

Alcolumbre adia votação de pauta-bomba com impacto de R$ 28 bi para julho

Michelle anuncia saída do comando do PL Mulher após conflitos com Flávio Bolsonaro

Senado aprova projeto que permite venda de spray de pimenta para mulheres acima de 16 anos

Mais na Exame

Brasil

Dia 10 de julho terá folga? Veja onde a data será ponto facultativo

Esporte

Quem é Rafaela Pimenta, agente brasileira que cuida da carreira de Haaland

Casual

Lançamentos da Netflix em julho de 2026: veja os filmes e as séries

Inteligência Artificial

Trabalhadores substituídos pela IA estão sendo recontratados para treiná-la — entenda a ironia