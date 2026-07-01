Quem folga no dia 9 de julho? Entenda onde a data é feriado

O dia 9 de julho é feriado estadual em todo o Estado de São Paulo. A data celebra a Revolução Constitucionalista de 1932 e garante folga nos 645 municípios paulistas. Fora de São Paulo, o feriado também é celebrado em Boa Vista (RR), onde marca o aniversário de fundação da capital.

Nos demais estados brasileiros, o dia 9 de julho segue como um dia útil, sem previsão de feriado estadual.

Por que 9 de julho é feriado em São Paulo?

O feriado homenageia a Revolução Constitucionalista de 1932, movimento armado liderado por São Paulo que defendia a elaboração de uma nova Constituição para o Brasil após a Revolução de 1930.

A data faz parte do calendário oficial do Estado de São Paulo e, por isso, empresas, repartições públicas, escolas e diversos serviços suspendem as atividades, conforme as regras de cada setor.

Quais cidades terão folga?

O feriado vale para todos os municípios do Estado de São Paulo. Isso inclui a capital paulista, cidades da região metropolitana, do interior e do litoral.

Entre elas estão São Paulo, Guarulhos, Campinas, São Bernardo do Campo, Santo André, Osasco, Santos, Sorocaba, Ribeirão Preto, São José dos Campos, Bauru, Piracicaba, Jundiaí e todas as demais cidades paulistas.

Em Boa Vista, capital de Roraima, o dia 9 de julho também é feriado municipal em razão do aniversário da cidade.

E nos demais estados?

Nos outros estados do país, o dia 9 de julho não faz parte do calendário oficial de feriados estaduais. Assim, o funcionamento do comércio, das empresas e dos órgãos públicos ocorre normalmente, salvo em municípios que tenham alguma celebração local prevista para a data.