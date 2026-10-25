Quem é o vice de Flávio Bolsonaro? Conheça Alfredo Gaspar

RESUMO ＋ O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) é o candidato a vice-presidente na chapa de Flávio Bolsonaro (PL), que enfrenta Lula (PT) no segundo turno das eleições de 2026, neste domingo, 25. Ex-procurador-geral de Justiça de Alagoas e ex-relator da CPMI do INSS, Gaspar foi escolhido em agosto para integrar uma chapa formada apenas por integrantes do PL.

O deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) é o vice de Flávio Bolsonaro (PL) na disputa pela Presidência da República nas eleições de 2026. Ex-procurador-geral de Justiça de Alagoas e ex-relator da CPMI do INSS, Gaspar integra a chapa que enfrenta o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) no segundo turno, neste domingo, 25.

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou o registro da chapa por unanimidade em 2 de setembro. A candidatura de Gaspar a vice-presidente havia sido anunciada em 5 de agosto, após tentativas do PL de formar alianças com outros partidos.

No primeiro turno das eleições de 2026, realizado em 4 de outubro, Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula. Na pesquisa Datafolha divulgada em 22 de outubro, os dois candidatos aparecem empatados numericamente, com 50% dos votos válidos cada.

Quem é Alfredo Gaspar, vice de Flávio Bolsonaro?

Alfredo Gaspar de Mendonça Neto tem 56 anos e nasceu em Maceió, capital de Alagoas. Advogado, construiu a maior parte de sua carreira no Ministério Público estadual antes de ingressar na política.

Gaspar começou a atuar como promotor de Justiça em 1996 e permaneceu no Ministério Público de Alagoas por 24 anos. Entre 2017 e 2020, ocupou o cargo de procurador-geral de Justiça do estado.

Também foi secretário de Segurança Pública de Alagoas durante o governo de Renan Filho (MDB), em dois períodos: de 2015 a 2016 e de 2021 a 2022.

Em 2020, disputou a Prefeitura de Maceió pelo MDB, mas foi derrotado no segundo turno por JHC. Dois anos depois, elegeu-se deputado federal por Alagoas pelo União Brasil.

O parlamentar se filiou ao PL em 2026, a convite de Flávio Bolsonaro, e assumiu o comando estadual da legenda em Alagoas.

Qual foi o papel de Alfredo Gaspar na CPMI do INSS?

Gaspar ganhou projeção nacional como relator da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do INSS, criada para investigar descontos associativos fraudulentos em aposentadorias e pensões.

O deputado apresentou um relatório que pedia o indiciamento de mais de 200 pessoas, entre elas Fábio Luís Lula da Silva, conhecido como Lulinha, filho do presidente Lula.

O documento atribuía a Lulinha suspeitas de crimes como tráfico de influência, lavagem de dinheiro, organização criminosa e corrupção passiva. O relatório, porém, foi rejeitado pela CPMI em março de 2026.

A atuação de Gaspar na CPMI do INSS foi um dos argumentos apresentados por Flávio Bolsonaro para justificar sua escolha como candidato a vice-presidente.

Por que Flávio Bolsonaro escolheu Alfredo Gaspar como vice?

Flávio Bolsonaro anunciou Gaspar como candidato a vice-presidente em 5 de agosto, durante um evento na sede do PL, em Brasília.

A escolha ocorreu após o senador não conseguir fechar alianças formais com partidos do Centrão para a disputa presidencial.

Entre os nomes considerados estavam a senadora Tereza Cristina (PP-MS) e a ex-presidente da Caixa Econômica Federal Daniella Marques (Republicanos).

Com Gaspar, Flávio formou uma "chapa puro-sangue", expressão usada quando os candidatos a presidente e vice pertencem ao mesmo partido.

Ao anunciar a escolha, o senador destacou a origem nordestina de Gaspar, sua experiência na segurança pública e a atuação na CPMI do INSS.

STF arquivou pedido de investigação contra Alfredo Gaspar

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou em 6 de outubro um pedido de abertura de investigação contra Alfredo Gaspar por suspeitas de estupro de vulnerável e outras condutas relatadas às autoridades.

A decisão acompanhou uma manifestação da Procuradoria-Geral da República (PGR), que considerou insuficientes os elementos reunidos para justificar a abertura de um inquérito.

O pedido tinha origem em notícias-crime apresentadas pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS). Os parlamentares relataram suspeitas de abuso sexual contra uma adolescente de 13 anos, que teria engravidado.

Antes do arquivamento, Gilmar autorizou diligências preliminares, incluindo pedidos de informações a empresas e transcrição de áudios.

"Não se verifica, no estado atual dos autos, base indiciária suficiente para a instauração do inquérito pretendido", escreveu Gilmar Mendes na decisão.

Gaspar nega as acusações e afirma ser alvo de denunciação caluniosa. O deputado também forneceu material genético para exames.

O arquivamento significa que o STF não identificou elementos suficientes para autorizar a abertura da investigação naquele momento. A decisão não corresponde a um julgamento de mérito sobre as acusações.

Quando será o segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro?

O segundo turno das eleições presidenciais de 2026 será realizado neste domingo, 25 de outubro.

A disputa será entre Flávio Bolsonaro (PL), acompanhado de Alfredo Gaspar (PL), e Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que concorre à reeleição com Geraldo Alckmin (PSB).

Na pesquisa Datafolha divulgada em 22 de outubro, os dois candidatos registraram 50% dos votos válidos cada. O levantamento ouviu 2.520 pessoas entre 20 e 22 de outubro e tem margem de erro de dois pontos percentuais.

Na eleição, apenas os votos válidos são considerados para definir o vencedor. Votos em branco, nulos e abstenções não entram no cálculo dos percentuais dos candidatos.

A EXAME fará a cobertura da apuração do segundo turno em tempo real neste domingo, com os resultados da eleição presidencial e das disputas estaduais.