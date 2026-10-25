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Não quer ver a apuração? Veja 10 comédias para assistir no streaming neste domingo

Produções recentes trazem humor, confusões e histórias leves para quem prefere passar o domingo diante da televisão

Filmes de comédia: seleção reúne comédias para diferentes gostos, com opções para assistir sozinho, com amigos ou em família (Divulgação/Netflix)

Filmes de comédia: seleção reúne comédias para diferentes gostos, com opções para assistir sozinho, com amigos ou em família (Divulgação/Netflix)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 25 de outubro de 2026 às 04h01.

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Domingo de eleição também pode ser dia de maratona no sofá, pipoca na mão e boas risadas. Para quem prefere dar uma pausa na apuração, os streamings oferecem comédias recentes que vão de romances desastrosos a planos mirabolantes e situações completamente fora de controle.

Confira uma seleção de comédias que estão nos principais streamings:

10 comédias para assistir no streaming neste domingo

1. 'Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda' (2025)

A sequência do clássico dos anos 2000 traz Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan de volta aos papéis de Tess e Anna. Anos depois da troca de corpos que mudou a relação entre mãe e filha, as duas enfrentam novos desafios familiares, agora com uma geração mais jovem envolvida na confusão.

A produção aposta no humor de situações, nos conflitos entre gerações e na nostalgia para conquistar quem acompanhou o primeiro filme.

Onde assistir: Disney+.

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2. 'Os Roses: Até que a Morte os Separe' (2025)

Olivia Colman e Benedict Cumberbatch protagonizam esta comédia sobre um casamento que começa a desmoronar quando a carreira profissional do marido entra em crise. O casal aparentemente perfeito passa a revelar ressentimentos e disputas que colocam a relação em xeque.

O filme explora o humor ácido das brigas conjugais e transforma a competição entre os protagonistas em uma sátira sobre casamento, ambição e expectativas sociais. É uma escolha para quem prefere comédia adulta.

Onde assistir: Disney+.

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3. 'Um Dia Daqueles' (2025)

Keke Palmer e SZA interpretam Dreux e Alyssa, duas amigas que dividem apartamento e descobrem que o namorado de uma delas gastou o dinheiro reservado para o aluguel. Com o prazo para pagar as contas se aproximando, as duas embarcam em uma sequência de situações caóticas para tentar resolver o problema.

A comédia mistura amizade, correria e decisões impulsivas. O ritmo acelerado acompanha a tentativa das protagonistas de salvar a moradia e preservar a relação entre elas.

Onde assistir: HBO Max.

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4. 'Uma Mulher Sem Filtro' (2025)

A comédia brasileira acompanha Bia, personagem de Fabiula Nascimento, uma mulher cansada dos problemas no casamento, das cobranças profissionais e dos conflitos com as amigas. Depois de uma experiência inesperada, ela passa a dizer tudo o que pensa, sem se preocupar com as consequências.

Camila Queiroz e Samuel de Assis também estão no elenco. O filme usa situações cotidianas para explorar o desgaste emocional de quem tenta atender às expectativas dos outros, com espaço para constrangimentos e confrontos bem-humorados.

Onde assistir: Netflix.

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5. 'Feliz Assalto!' (2025)

Ambientada em Londres durante o período natalino, a comédia romântica acompanha Sophia e Nick, dois trabalhadores que enfrentam dificuldades financeiras e decidem se unir para roubar uma loja de departamentos. O plano de vingança contra o patrão acaba abrindo espaço para sentimentos inesperados.

Com Olivia Holt e Connor Swindells, o filme combina romance, pequenos golpes e confusões. É uma alternativa para quem gosta de histórias leves com protagonistas que precisam improvisar para sair de situações complicadas.

Onde assistir: Netflix.

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6. 'A Paris Errada' (2025)

Dawn entra em um reality show acreditando que terá a oportunidade de viajar para Paris, na França. Ao descobrir que o destino é Paris, no Texas, ela tenta abandonar o programa, mas acaba se envolvendo com um caubói que muda seus planos.

Estrelada por Miranda Cosgrove, a produção brinca com os clichês dos realities de namoro e das comédias românticas. A confusão geográfica dá o ponto de partida para uma história sobre expectativas amorosas e encontros inesperados.

Onde assistir: Netflix.

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7. 'Plano em Família 2' (2025)

Mark Wahlberg retorna como Dan Morgan, um ex-assassino que tenta aproveitar as festas de fim de ano com a família. Quando descobre que a filha tem outros planos para o Natal, ele organiza uma viagem a Londres, mas o passeio acaba colocando todos diante de uma ameaça ligada ao seu passado.

A sequência mistura humor familiar, perseguições e ação. As diferenças entre os integrantes da família rendem situações cômicas, enquanto as cenas de espionagem dão ritmo à aventura. É indicada para quem prefere comédia com adrenalina.

Onde assistir: Apple TV+.

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8. 'Paixão de Escritório' (2026)

Jennifer Lopez interpreta uma executiva exigente que vê sua rotina profissional mudar com a chegada de um novo advogado à empresa. Vivido por Brett Goldstein, o personagem tem ambições próprias e acaba mexendo com a dinâmica do ambiente de trabalho.

A comédia romântica explora a disputa profissional e a atração entre duas pessoas acostumadas a manter o controle. O cenário corporativo acrescenta conflitos de interesse e situações constrangedoras à história.

Onde assistir: Netflix.

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9. 'Ricky Stanicky' (2024)

Três amigos inventam um personagem fictício chamado Ricky Stanicky para escapar de responsabilidades e justificar suas maiores confusões. O problema começa quando as mentiras saem do controle e eles contratam um ator para interpretar o amigo imaginário diante de suas famílias.

Estrelada por Zac Efron e John Cena, a comédia aposta em situações constrangedoras, desculpas absurdas e humor adulto. A atuação de Cena como um intérprete disposto a levar o papel a extremos rende boa parte das situações mais engraçadas do filme.

Onde assistir: Prime Video.

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10. 'O Esquema Fenício' (2025)

Dirigido por Wes Anderson, o filme acompanha uma trama de espionagem envolvendo um empresário e sua filha, com conflitos familiares, traições e decisões moralmente questionáveis. A história mistura intrigas corporativas e situações absurdas em um universo visual característico do cineasta.

A produção combina humor ácido, personagens excêntricos e diálogos peculiares. É uma boa escolha para quem prefere uma comédia mais elaborada, com sátira e uma narrativa que foge das fórmulas convencionais.

Onde assistir: Prime Video.

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