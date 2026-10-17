Mais de 4 mil seções mudam de endereço no 2º turno; veja onde votar

RESUMO ＋ A Justiça Eleitoral mudou o endereço de 4.352 seções para o segundo turno, equivalente a 0,87% do total nacional. Reformas, melhorias de acessibilidade e danos provocados por chuvas motivaram as alterações. O eleitor pode conferir onde votar pelo e-Título ou pelo Autoatendimento Eleitoral.

Mais de 4 mil seções eleitorais tiveram o endereço de votação alterado entre o primeiro e o segundo turno das eleições de 2026. Por isso, mesmo quem já conhece o caminho até a urna deve conferir o local antes de sair de casa no próximo domingo, 25.

Ao todo, 4.352 seções mudaram de endereço, o equivalente a 0,87% das seções do país, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgados pela Agência Brasil neste sábado, 17. O número se refere às seções, e não à quantidade de eleitores afetados.

A consulta ao endereço é gratuita e pode ser feita pela internet ou pelo aplicativo e-Título. Os serviços apresentam o local de votação, a zona e a seção vinculados ao cadastro do eleitor.

Onde houve mais mudanças?

São Paulo concentra o maior número de alterações, com 982 seções transferidas. Na sequência aparecem Minas Gerais, com 514, Rio de Janeiro, com 431, e Bahia, com 312, segundo o levantamento reproduzido pela Agência Brasil.

Uma seção eleitoral é a unidade em que o eleitor registra seu voto, com uma urna e uma mesa receptora. Um mesmo prédio, como uma escola, pode abrigar várias seções. Por isso, o total de seções transferidas não corresponde necessariamente ao número de imóveis que deixaram de receber a votação.

Por que os endereços foram alterados?

Segundo o TSE, as mudanças atendem a necessidades como reformas, melhorias de acessibilidade e substituição de instalações danificadas por fortes chuvas. A decisão cabe às zonas eleitorais, responsáveis por avaliar as condições dos espaços em cada município.

Em Confresa, no interior de Mato Grosso, uma escola sofreu danos após chuvas e ventos nos dias 9 e 10 de outubro. Um laudo recomendou sua interdição preventiva, e as seções foram transferidas para um endereço vizinho.

O tribunal afirma que a mudança de prédio não significa redução de seções. As atualizações feitas pelos cartórios aparecem nos canais oficiais de consulta.

Como consultar o local de votação pelo celular ou computador?

Quem utiliza o e-Título deve abrir o aplicativo, acessar sua conta e selecionar a opção “Onde votar”. É importante conferir o endereço completo e os números da zona e da seção, que ajudam a identificar onde será o atendimento.

Também é possível fazer a consulta pelo navegador, sem instalar o aplicativo. No portal do TSE, o eleitor deve acessar o Autoatendimento Eleitoral, selecionar “Onde votar” e preencher os dados de identificação solicitados pelo sistema.

Quem não tem o documento físico em mãos pode consultar pelo nome completo. Os canais digitais também permitem recuperar o número do título eleitoral.

A recomendação da Justiça Eleitoral é verificar as informações antes do deslocamento no dia da eleição. A orientação também vale para quem solicitou transferência temporária do local de votação.