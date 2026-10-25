Flávio Bolsonaro resiste a crises, conquista aliados e chega ao 2º turno como favorito

RESUMO ＋ Flávio Bolsonaro (PL) chega ao segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, com uma aliança política mais ampla do que aquela que sustentou sua candidatura no primeiro turno. Depois de terminar a primeira votação à frente de Lula, o senador recebeu o apoio de ex-presidenciáveis e de grandes partidos de centro. A vantagem nas pesquisas, porém, diminuiu nas últimas semanas, acompanhada de uma retomada da mobilização petista. A Eurasia Group reduziu de 80% para 60% sua estimativa de probabilidade de vitória de Flávio ao longo de outubro.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) chega ao segundo turno das eleições presidenciais neste domingo, 25, em uma situação diferente daquela em que iniciou oficialmente a campanha, em agosto.

Depois de atravessar crises políticas, começar a disputa isolado dos principais partidos de centro e terminar o primeiro turno à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o filho de Jair Bolsonaro conseguiu ampliar sua rede de apoios e chega à votação com vantagem numérica em parte das pesquisas.

A liderança nas urnas em 4 de outubro alterou o ambiente político ao redor da candidatura. Flávio recebeu 47,03% dos votos válidos, contra 45,16% de Lula, uma diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos. O desempenho contrariou parte dos levantamentos divulgados na véspera, que mostravam o petista numericamente à frente ou em situação de empate técnico.

O desempenho confirmou uma característica que acompanhou Flávio desde a pré-campanha: a capacidade de permanecer competitivo apesar de sucessivos desgastes políticos. O senador enfrentou controvérsias envolvendo sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o financiamento do filme Dark Horse, sobre Jair Bolsonaro, revelações sobre o advogado Willer Tomaz, amigo do senador, e divergências públicas dentro da própria família, mas terminou a primeira votação à frente do presidente.

A vitória também abriu caminho para uma mudança no quadro de alianças. Se durante o primeiro turno Flávio havia enfrentado dificuldades para atrair partidos como PP, União Brasil e Republicanos, nas primeiras semanas da nova etapa conseguiu reunir apoios de ex-presidenciáveis, governadores e legendas que haviam permanecido neutras ou apostado em outros candidatos.

A primeira semana do segundo turno foi marcada ainda por uma vantagem maior nas pesquisas. Em alguns levantamentos, a diferença para Lula chegou a cinco ou seis pontos percentuais, reforçando a avaliação de analistas de que o senador estava em uma posição mais favorável para a disputa.

O cenário, porém, mudou na segunda metade de outubro. Enquanto Flávio concentrou parte dos esforços na articulação de apoios políticos, a campanha petista intensificou a mobilização nas ruas e nas redes sociais e conseguiu reduzir a distância nas pesquisas.

A redução da distância entre os candidatos tornou a disputa mais apertada do que indicavam os primeiros levantamentos do segundo turno, embora Flávio tenha preservado vantagem numérica em parte das pesquisas da última semana.

Nas nove pesquisas divulgadas na véspera do segundo turno, o candidato do PL mantém a vantagem numérica, mas está empatado tecnicamente com Lula.

A mudança também apareceu na avaliação da consultoria de risco político Eurasia Group. Em relatório divulgado na sexta-feira, 23, a empresa reduziu de 70% para 60% a probabilidade estimada de vitória do senador. Em meados de outubro, a projeção havia chegado a 80%.

A consultoria mantém uma avaliação mais favorável ao candidato do PL, mas reconhece que a recuperação de Lula reduziu a diferença entre os adversários.

Crises não impediram Flávio de chegar à frente no primeiro turno

A vantagem construída por Flávio Bolsonaro na primeira votação ocorreu apesar de uma sucessão de crises políticas que acompanharam sua candidatura desde o início do ano.

O senador começou a pré-campanha enfrentando dúvidas sobre sua capacidade de herdar o eleitorado do pai, Jair Bolsonaro, e ampliar o apoio para além da base bolsonarista. Os primeiros levantamentos, porém, já mostravam percentuais expressivos de intenção de voto, mesmo com outros nomes da direita e da centro-direita na disputa.

Um dos principais desgastes ocorreu com as revelações sobre sua relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e a busca de financiamento para o filme Dark Horse, sobre a trajetória de Jair Bolsonaro.

Pesquisa Genial/Quaest mostrou que 65% dos entrevistados consideravam errado o pedido de recursos feito pelo senador a Vorcaro. A repercussão do episódio coincidiu com uma piora de seus números em alguns levantamentos, mas não retirou Flávio da posição de principal adversário de Lula.

A controvérsia ganhou novos capítulos durante a campanha. Em setembro, a EXAME revelou questionamentos sobre um suposto novo repasse de US$ 1,6 milhão de Vorcaro para financiar a produção. O senador não esclareceu o repasse apontado na reportagem.

No mesmo mês, veio a público que Flávio havia viajado, em janeiro de 2025, em um jato executivo pertencente à Prime You, empresa da qual Vorcaro era sócio. O senador afirmou que a viagem ocorreu a convite de seu amigo, o advogado Willer Tomaz, que também tinha participação na aeronave, e negou relação do episódio com o ex-banqueiro.

Flávio também enfrentou divergências públicas com a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, posteriormente contornadas, e uma controvérsia envolvendo a circulação de um boato de que pretendia retirar de Nossa Senhora Aparecida o título de padroeira do Brasil. O candidato negou a informação.

Os episódios produziram desgaste político e oscilações nas pesquisas, mas não foram suficientes para comprometer a posição de Flávio entre os principais candidatos à Presidência.

Na reta final do primeiro turno, o senador intensificou o discurso do voto útil, direcionado aos eleitores de outros candidatos da direita, e chegou à votação tecnicamente empatado com Lula nos levantamentos Datafolha e Quaest.

O resultado de 4 de outubro mostrou que sua candidatura havia conseguido preservar uma parcela expressiva do eleitorado bolsonarista e conquistar votos suficientes para superar o presidente, mesmo sem uma aliança formal com os principais partidos de centro.

De isolamento a uma aliança mais ampla

A vitória no primeiro turno abriu uma nova etapa para a candidatura do PL.

Flávio havia iniciado a disputa com uma chapa puro-sangue, tendo o deputado federal Alfredo Gaspar (PL-AL) como candidato a vice. Sem uma aliança com as grandes legendas de centro, entrou na eleição com menos tempo de propaganda eleitoral do que Lula.

O resultado de 4 de outubro alterou esse cenário e ampliou sua capacidade de atrair lideranças que haviam permanecido neutras ou apostado em outros candidatos.

Os candidatos derrotados, Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Augusto Cury (Avante), declararam apoio ao senador. Juntos, os três receberam cerca de 6,3 milhões de votos no primeiro turno.

Além dos ex-presidenciáveis, Flávio atraiu manifestações de apoio de partidos como União Brasil, PP, Podemos, Republicanos e Novo, além de parte do MDB.

As siglas que passaram a integrar seu arco de alianças elegeram, juntas, 244 deputados federais e 27 senadores.

O ex-presidente Michel Temer (MDB) também anunciou apoio pessoal ao candidato do PL. A decisão, no entanto, não representou uma adesão integral do MDB, que manteve divisões entre suas lideranças e diretórios estaduais.

A ampliação dos apoios marcou uma das principais diferenças entre as duas etapas da eleição: Flávio passou de candidato sem o respaldo formal das maiores legendas de centro a nome apoiado por uma parcela expressiva das lideranças desse campo político.

O movimento, porém, não significou uma transferência automática de votos.

Pesquisa Datafolha divulgada em 8 de outubro mostrou que 46% dos eleitores dos candidatos derrotados Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema declaravam intenção de votar em Flávio. Outros 32% preferiam Lula e 15% afirmavam que votariam em branco ou nulo.

Em entrevista ao programa Eleições em Pauta, da EXAME, o cientista político Antonio Lavareda avaliou que a ampliação das alianças poderia ajudar o senador a consolidar uma percepção de força política, especialmente entre eleitores menos identificados com os dois candidatos.

O analista, porém, ressaltou que os apoios partidários não determinam, isoladamente, o comportamento do eleitorado.

Campanha teve clima de 'já ganhou'

O desempenho no primeiro turno e a ampliação das alianças foram acompanhados por uma mudança na postura da campanha de Flávio, segundo analistas políticos ouvidos pela EXAME.

Durante a primeira etapa da disputa, o senador havia adotado uma estratégia mais ofensiva, com agendas de rua, críticas ao governo e tentativas de confrontar Lula.

Depois de 4 de outubro, parte desses esforços deu lugar às articulações para ampliar o arco de alianças e às discussões sobre a composição de um eventual governo.

Na avaliação de Creomar de Souza, sócio-fundador da consultoria Dharma, o resultado do primeiro turno levou integrantes da campanha a agir como se a eleição já estivesse decidida.

Em entrevista à EXAME, o especialista afirmou que o entorno de Flávio passou a antecipar discussões sobre ministérios, cargos e nomes que poderiam integrar uma futura administração.

Para Creomar, esse ambiente contribuiu para uma postura mais defensiva da candidatura, em contraste com a estratégia adotada nas semanas anteriores à primeira votação.

O próprio Flávio chegou a fazer um alerta público contra o excesso de confiança. Em encontro com prefeitos e lideranças políticas em São Paulo, no domingo, 11, pediu aos aliados que evitassem o "salto alto" e mantivessem a mobilização até o segundo turno.

A campanha retomou as agendas de rua a partir de 14 de outubro e procurou demonstrar capacidade de mobilização na reta final.

No domingo, 18, Flávio participou do ato chamado "Bloco do 22", na Avenida Paulista, em São Paulo. A manifestação reuniu cerca de 71,9 mil pessoas, segundo estimativa do projeto Monitor do Debate Político, da Universidade de São Paulo (USP), em parceria com o Cebrap e a organização More in Common.

A campanha também voltou a contar com a participação de aliados, como o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Vantagem nas pesquisas diminui na última semana

A evolução dos levantamentos ao longo de outubro mostra uma disputa mais equilibrada na reta final do que nos primeiros dias após o primeiro turno.

No Datafolha divulgado em 8 de outubro, Flávio aparecia com 52% dos votos válidos, contra 48% de Lula.

Na pesquisa divulgada no sábado, 24, a diferença havia diminuído para 51% a 49%. Alguns dias antes, no levantamento divulgado na quinta-feira, 22, os dois candidatos chegaram a 50% dos votos válidos, em empate numérico.

Todas as pesquisas deste sábado mostram empate técnico entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na véspera da votação.

A aproximação também levou a Eurasia Group a revisar sucessivamente suas estimativas sobre a disputa presidencial.

Em relatório publicado em meados de outubro, a consultoria atribuía 80% de probabilidade de vitória a Flávio. O percentual foi reduzido para 75%, depois para 70% e, na sexta-feira, 23, para 60%.

Segundo a empresa, a vantagem média do senador nos levantamentos considerados em sua análise passou de 2,6 para 1,9 ponto percentual entre 21 e 23 de outubro.

A revisão manteve a avaliação da consultoria mais favorável a Flávio, mas mostrou uma redução da distância em relação a Lula à medida que a votação se aproximava.

Debates marcam a disputa pelos indecisos

A última semana do segundo turno também teve os primeiros confrontos diretos entre os dois candidatos na televisão.

No domingo, 18, Lula e Flávio se enfrentaram no debate da TV Bandeirantes. O encontro foi marcado por trocas de acusações, ataques pessoais e questionamentos relacionados ao Banco Master, ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) e a familiares dos candidatos.

Flávio adotou uma postura mais agressiva contra o presidente, enquanto Lula procurou rebater as críticas e confrontar o histórico político do senador.

O segundo e último debate ocorreu na sexta-feira, 23, na TV Globo, com uma mudança de postura dos dois candidatos.

Flávio moderou o tom e dedicou mais espaço à apresentação de propostas, algumas semelhantes a medidas defendidas ou adotadas pelo governo petista.

A principal troca foi a saída de Pablo Marçal da preparação para o último encontro e a entrada de Tarcísio de Freitas.

O confronto também foi acompanhado por uma pesquisa qualitativa da Alfa Inteligência, que reuniu grupos de eleitores indecisos para avaliar o desempenho dos candidatos.

Flávio recebeu 21 menções como candidato de melhor desempenho, contra 18 de Lula. Apesar disso, 19 registros de intenção de voto permaneceram indecisos após o debate, enquanto 12 indicaram preferência por Flávio e 10 pelo petista.

A reta final deixa Flávio diante de um cenário diferente daquele que encontrou logo após a vitória no primeiro turno. A vantagem que chegou a quase seis pontos percentuais em algumas pesquisas diminuiu, e o senador passou a enfrentar uma disputa mais equilibrada do que indicavam os primeiros levantamentos de outubro.

Além dos eleitores indecisos, a abstenção é uma das incógnitas para a candidatura. A diferença de aproximadamente 2,2 milhões de votos conquistada em 4 de outubro não garante o mesmo resultado no segundo turno, quando o comparecimento dos eleitores e a transferência dos votos dos candidatos derrotados podem alterar o equilíbrio da disputa.

Flávio chega ao domingo com uma rede de apoios mais ampla, a vantagem conquistada no primeiro turno e o favoritismo, mas sem a margem de segurança que as primeiras pesquisas da etapa final pareciam indicar.

A votação mostrará se o senador conseguirá transformar a liderança nas urnas e as novas alianças políticas em uma vitória que levaria a família Bolsonaro de volta ao Palácio do Planalto.