Resultado do 2º turno das eleições 2026: EXAME terá apuração ao vivo

RESUMO ＋ A EXAME fará neste domingo, 25 de outubro, a cobertura em tempo real dos resultados do segundo turno das eleições de 2026, com dados da apuração, reportagens, análises e transmissão ao vivo. Os leitores poderão acompanhar a disputa pela Presidência da República e pelos governos estaduais na plataforma eleitoral. A cobertura contará com jornalistas em Brasília e São Paulo, além de especialistas convidados para analisar os resultados divulgados pela Justiça Eleitoral.

A EXAME fará neste domingo, 25 de outubro, uma cobertura em tempo real dos resultados das eleições de 2026, com dados da apuração, reportagens, análises diretamente de Brasília e transmissão ao vivo.

Os leitores poderão acompanhar a disputa voto a voto pela Presidência da República e nos seis estados com segundo turno.

Será a terceira eleição consecutiva em que a EXAME terá uma plataforma dedicada a acompanhar a apuração. A cobertura começou nas eleições gerais de 2022 e foi ampliada nas disputas municipais de 2024.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), 158.765.543 pessoas estão aptas a votar neste ano. A votação ocorre das 8h às 17h, pelo horário de Brasília. Depois do encerramento, os dados das urnas começam a ser transmitidos para totalização pela Justiça Eleitoral.

A partir do fechamento das urnas, a EXAME acompanhará a atualização dos resultados eleitorais para mostrar, em um só ambiente, o avanço da apuração pelo país

Resultados para presidente no 2º turno

No segundo turno das eleições de 2026, o eleitor fará duas escolhas na urna. No Amazonas, Acre, Espírito Santo, Distrito Federal, Rio Grande do Norte e Tocantins.

Na plataforma eleitoral da EXAME, o leitor poderá acompanhar a evolução dos resultados da disputa presidencial e das eleições estaduais conforme o avanço da totalização.

Live acompanha os resultados das eleições de 2026

Além da cobertura em texto, gráficos e dados, a EXAME fará uma transmissão ao vivo no dia do segundo turno para acompanhar a apuração em todo o país.

A programação reunirá jornalistas da redação, correspondentes acompanhando o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) e convidados para analisar os números à medida que forem divulgados pela Justiça Eleitoral.

A transmissão também acompanhará a disputa presidencial e as eleições estaduais.

A transmissão contará com a participação de Fábio Zambeli, analista de risco político e jornalista, Cila Schulman, CEO do Ideia Instituto de Pesquisa; e Samuel Pessoa, pesquisador da FGV e do BTG Pactual.

Ivan Martínez-Vargas, repórter especial da EXAME, realizará entradas ao vivo direto do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em Brasília e também direto da concentração do senador Flávio Bolsonaro (PL).

O repórter Cesar Rezende acompanhará em São Paulo a concentração do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

No primeiro turno, a transmissão da EXAME reuniu mais de 1,8 milhão de visualizações no Youtube. Foram mais de 27 milhões de pessoas impactadas, entre site e redes sociais.

Agregador acompanhou pesquisas durante a campanha

A cobertura da apuração encerra uma etapa de um projeto eleitoral desenvolvido ao longo de 2026. Desde o início do ano, a EXAME publica pesquisas para presidente, governos estaduais e Senado de diferentes institutos.

Para organizar os levantamentos e mostrar a trajetória das intenções de voto ao longo da campanha, a EXAME firmou uma parceria com a Inteligov para desenvolver o Monitor Eleitoral, que reúne pesquisas da disputa presidencial e das eleições nos estados.

A ferramenta busca facilitar a leitura da evolução das pesquisas, que possuem metodologias, amostras e formas de coleta diferentes e representam retratos do eleitorado no momento em que são realizadas.

Uma cobertura eleitoral iniciada em 2020

O projeto eleitoral da EXAME começou a ganhar formato próprio em 2020, quando a publicação passou a divulgar pesquisas eleitorais e de avaliação de governo em parceria com o Instituto IDEIA.

Dois anos depois, a cobertura das eleições presidenciais de 2022 registrou audiência recorde na EXAME. Naquele ano, a publicação passou a oferecer dados de apuração em tempo real aos leitores. O projeto teve continuidade em 2024, com as eleições municipais.

Em 2026, a cobertura combina o acompanhamento diário da campanha com pesquisas, reportagens, entrevistas, vídeos, eventos e ferramentas de dados. No dia da eleição, essas frentes convergem para a cobertura da apuração.

Para a EXAME, a eleição também é uma pauta econômica. O resultado das urnas influencia as expectativas sobre política fiscal, regulação, investimentos, ambiente de negócios e as decisões de empresas e investidores nos anos seguintes.

O objetivo da cobertura é reunir dados oficiais, reportagens, análises, entrevistas e conteúdo audiovisual para que o leitor acompanhe, em um único ambiente, os principais acontecimentos das eleições 2026.