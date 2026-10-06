Gilmar nega pedido da PF para investigar vice de Flávio Bolsonaro por estupro de vulnerável

O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), arquivou nesta terça-feira, 6, um pedido da Polícia Federal para abrir uma investigação contra o deputado Alfredo Gaspar (PL-AL), vice da chapa de Flávio Bolsonaro (PL-RJ) à Presidência da República.

O pedido da PF tinha como origem notícias-crime apresentadas pelo deputado Lindbergh Farias (PT-RJ) e pela senadora Soraya Thronicke (PSB-MS). Segundo os relatos encaminhados às autoridades, Gaspar teria engravidado uma adolescente de 13 anos, em Alagoas, e realizado pagamentos e promovido sucessivas mudanças de domicílio da suposta vítima e da criança com o objetivo de ocultar o caso. O parlamentar negou as acusações.

Antes de decidir sobre a abertura do inquérito, Gilmar autorizou uma série de diligências preliminares. Foram expedidos ofícios ao Google e a operadoras de telefonia, além da transcrição de áudios e da intimação dos autores das notícias-crime para que complementassem as informações apresentadas.

Após as diligências, no dia 5 de outubro, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra a abertura da investigação e pediu o arquivamento do caso.

Segundo o parecer citado por Gilmar, os dados obtidos não permitiram confirmar a origem das comunicações, identificar as pessoas diretamente envolvidas nem encontrar elementos independentes que corroborassem as acusações.

Para a PGR, não havia demonstração da materialidade dos crimes nem indícios concretos contra Gaspar. A Procuradoria sustentou que a simples menção ao nome do parlamentar não seria suficiente para justificar a instauração de um inquérito.

Gilmar acompanhou a manifestação. Na decisão, afirmou que a abertura de uma investigação formal exige um "substrato informativo mínimo" que dê plausibilidade às acusações. Segundo o ministro, as diligências realizadas não produziram elementos suficientes para dar sustentação às imputações.

O ministro destacou que capturas de tela, arquivos de áudio, dados de endereço eletrônico e de linha telefônica e os relatos reunidos na apuração preliminar não apresentaram corroboração suficiente entre si nem foram confirmados por elementos externos e independentes.

"Não se verifica, no estado atual dos autos, base indiciária suficiente para a instauração do inquérito pretendido", escreveu Gilmar.