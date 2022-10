Neste domingo, 30, acontece o segundo turno das eleições presidenciais. Os candidatos Jair Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência da República e mais de 156 milhões de brasileiros vão às zonais eleitorais confirmar o voto. Mas você sabe que horas começa a apuração das urnas?

Considerando o horário de Brasília, a apuração começa assim que o horário de votação se encerra, de acordo com a previsão divulgada pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Os números poderão ser acompanhados pela EXAME, na página dedicada às eleições de 2022.

De acordo com o TSE, neste ano, o eleitor poderá votar das 8h até às 17 horas (horário de Brasília). Nos estados que seguem fuso horário diferente, o horário de fechamento das urnas será adequado.

No Acre, a votação será das das 6h às 15h; Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Rondônia e Roraima, das 7h às 16h; Fernando de Noronha (PE), das 9h às 18h, e Amazonas, das 7h às 16h, com exceção dos municípios Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Eirunepé, Envira, Guajará, Ipixuna, Itamarati, Jutaí, Tabatinga e São Paulo de Olivença, nos quais a votação será das 6h às 15h.

Onde acompanhar a apuração das urnas?

A EXAME está fazendo a cobertura ao vivo das Eleições 2022. É possível acompanhar, a partir das 17h, o resultado das urnas em todo o Brasil.

Também é possível acompanhar a apuração pelo aplicativo de celular Resultados, disponíveis nas lojas Android e iOS, também será possível acompanhar os resultados para presidente e governador. A Justiça Eleitoral também criou uma página na internet especificamente para este fim.

Quem são os candidatos a presidente no segundo turno

Estados com segundo turno para governador

Na EXAME, também será possível acompanhar voto a voto as disputas para os governos estaduais a partir das 17h:

