Quantos evangélicos existem no Brasil hoje?

Uma das religiões que mais cresce no Brasil em número de adeptos é a evangélica. De acordo com o Censo Demográfico de 2022 do pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o número triplicou em 30 anos.

Em 2010, os adeptos da religião evangélica representavam 21,6% da população. Segundo o Censo de 2022, eles passaram a representar 26,9% dos brasileiros.

Quantos evangélicos existem no Brasil?

De acordo com o Censo de 2022, o Brasil possui atualmente 47,4 milhões de evangélicos no país. Nos últimos dez anos, houve um aumento de 12,4 milhões de fiéis. Em 2010, esse número era de 35 milhões.

O segmento religioso é o que ganha mais adeptos no país. O número triplicou em 30 anos. Em 1991, apenas 9% se declarava protestante.

Apesar da alta do último levantamento, essa é a menor taxa de evolução desde 2000. Nas duas edições anteriores do Censo essa taxa foi maior do que 6%.

Qual é o perfil dos evangélicos brasileiros?

O IBGE também traçou o perfil dos adeptos de todas as religiões do Brasil.

Entre os evangélicos, pessoas de cor ou raça indígena apresentaram a maior proporção (32,2%).

Os adeptos dessa fé também se apresentam com maior frequência nas regiões Norte (36,8% da população total da região) e Nordeste (22,5%).

Entre os estados, o Acre possui o maior percentual de evangélicos entre a sua população com religião declarada: eles representam 44,38%. Em sequência, aparecem Rondônia, com 41%; Amazonas, com 39,37%; Amapá, com 36,37%; e Espírito Santo, 35,4%, fechando o quinto estado com maior proporção de evangélicos.

No recorte de gênero, os evangélicos aparecem como uma religião mais feminina: 55,42% são mulheres, enquanto 44,58% são homens.