Quais são os estados com mais evangélicos no Brasil? Veja lista do Censo 2022

O ranking de estados mais evangélicos do país mostra que toda a região Norte tem mais adeptos da religião do que a média nacional, que é de 26,9%. Os quatro com maior percentual de evangélicos são de lá: Acre, Rondônia, Amazonas e Amapá. Na outra ponta, os nordestinos concentram a menor fatia evangélica, com destaque para o Piauí, estado mais católico brasileiro.

O IBGE divulgou nesta sexta-feira, 6, os dados de religião do Censo de 2022. Eles mostram que nenhum estado tem mais da metade da população evangélica. No entanto, no Acre e em Rondônia nenhum outro grupo é maior do que este segmento: 44,42% de evangélicos no primeiro estado, e 41,23% no segundo, respectivamente.

Veja o mapa abaixo e selecione a opção "evangélicas" para ver os números.

Evangélicos no Brasil

O crescimento do número de evangélicos perdeu ritmo no Brasil. Em 2022, eles registraram sua menor taxa de evolução desde 2000. O avanço neste ano foi de 5,3 pontos percentuais. Nas duas edições anteriores do Censo essa taxa foi maior do que 6. Ainda assim, este é o segmento religioso que mais vem ganhando adeptos no país e praticamente triplicou em 30 anos. Em 1991, 9% da população brasileira afirmou fazer parte de alguma vertente evangélica. Agora, são 26,9%.

Em 244 municípios, os evangélicos são o maior grupo religioso. Destes, 58 têm mais da metade da população adepta de alguma vertente dessa fé. Esses são os casos de cidades como São Pedro dos Crentes (58%) e Pomerode (57%).

Mesmo com a diminuição do avanço dos evangélicos, os católicos seguem perdendo adeptos. Os dados mostram ainda que cresceram nesses 12 anos adeptos da umbanda e do candomblé; pessoas sem religião; e outros segmentos religiosos (judaísmo, islamismo, budismo, etc).

O IBGE traçou o perfil religioso da população residente no país, com perguntas como “Qual a sua religião ou culto?”, destinadas a pessoas com 10 anos ou mais, e “Qual a sua crença, ritual indígena ou religião?”, aplicadas apenas em terras e setores censitários indígenas. Depois disso, os dados são agrupados por grandes grupos: Católico Apostólico Romano; evangélicas; umbanda e candomblé; espírita; não tenho religião; e outros.