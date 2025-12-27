Quais são as maiores religiões do mundo? E as maiores seitas?

Os avanços na tecnologia e na ciência fazem parecer que o mundo se distancia cada vez mais da religião.

Mas bilhões de pessoas ao redor do globo continuam exercendo sua fé e buscando realização espiritual – o Banco Mundial estima que 80% da população mundial se afilia com algum grupo religioso.

De religiões semitas como o judaísmo, cristianismo e islã, às práticas antigas do hinduísmo e do budismo, que alguns interpretam como uma religião sem uma divindade, o esotérico e o espiritual continuam atraindo bilhões de seguidores, apesar das tendências seculares.

A miríade de fés no mundo só fica mais diversa: mesmo ao se desconsiderar as incontáveis religiões menores, e endêmicas, como fés tribais, ainda existem diversas seitas dentro das próprias religiões maiores.

Por exemplo, o cristianismo: de acordo com o acadêmico de religiões Dr. Marko Marina, escrevendo na plataforma de seu colega Dr. Bart Ehrman, existem 46 variantes principais dentro da religião. E essas diferentes seitas variam ainda mais dentro de si mesmas.

Veja quais são as maiores religiões – e as maiores seitas – por número de seguidores do mundo, de acordo com dados do instituto de pesquisa Pew Research Center.

Maiores religiões

Cristianismo – 2,2 bilhões de fiéis

O cristianismo segue em primeiro lugar como a maior religião do mundo. Originalmente se separando do judaísmo, cristãos identificam Jesus Cristo como o messias.

A natureza do profeta foi causa de muitos debates – e divisões – teológicos. Por exemplo, seria Jesus totalmente mortal, totalmente divino, ou uma mistura dos dois? Esses debates deram origens a cismas – separações teóricas dentro de uma religião – que resultaram nas diversas denominações, cada uma com suas seitas.

As principais denominações cristãs são a Igreja Católica, a Ortodoxia e o Protestantismo, dentro das quais existem ainda mais seitas.

A maioria dos cristãos está na África Subsaariana, com 697 milhões de fiéis, seguida pela América Latina, com 546 milhões, e Europa, com 505 milhões. De suas várias denominações, a maior é o Catolicismo, que compõe metade de todos os fiéis cristãos, seguido pelo Protestantismo, com 36,7%.

Islã – 2,02 bilhões de fiéis

Em segundo lugar vem o islamismo, outra religião semita que idolatra uma figura divina monoteísta semelhante ao cristianismo e ao judaísmo, através de sua escritura principal, o Alcorão, que cumpre um papel semelhante à Bíblia.

Assumindo o profeta Maomé como figura central, o Islã é uma religião relativamente recente: o profeta teve sua primeira revelação no ano 610, iniciando o movimento que se tornaria a religião.

Curiosamente, a maioria de seus fiéis se encontra na região do sul e sudeste asiático, devido à grande concentração de muçulmanos no Paquistão, Malásia, Brunei e na Indonésia, que tem a maior população de fiéis. A região é seguida pelo Oriente Médio e África do Norte.

O islamismo também apresenta suas cismas, denominações e seitas – principais entre estes estão as duas principais denominações, Sunni e Shia.

Os sunnis representam 85% dos muçulmanos, enquanto os Shias representam 15%. A divisão no Islã é menos dispersa do que no cristianismo – o islamismo Sunni conta com 1,6 bilhão de seguidores, cerca de 400 milhões a mais do que o catolicismo romano, a maior denominação cristã, segundo dados da enciclopédia Britannica.

Hinduísmo – 1,7 bilhão de fiéis

Em terceiro lugar está o hinduísmo, a religião mais antiga ainda praticada no mundo. Com suas raízes de seus primeiros textos na Índia de 830 antes de Cristo, de acordo com dados da Britannica, as primeiras tradições hindus eram transmitidas oralmente, o que põe o verdadeiro começo da religião ainda mais fundo na linha temporal.

O hinduísmo em si é um termo amplo, cobrindo milhares de religiões endêmicas da Índia (portanto, hindus) que compartilham aderência a conceitos semelhantes, como a ordem cósmica do Dharma e reverência aos conhecimentos dos Vedas, escrituras cujas crenças acreditam ter sido reveladas diretamente aos primeiros profetas indianos pelo deus da criação Brahma.

Devido à ampla diversidade do Hinduísmo, e à falta de uma autoridade central como a Santa Sé para os cristãos, a maioria dos praticantes não clamam pertencer a uma denominação específica.

Em vez disso, compartilham as mesmas tradições religiosas com interpretações levemente diferentes. A vasta maioria dos praticantes de hinduísmo se encontra na Índia.

Budismo – 324 milhões de fiéis

Religião indiana que compartilha muitos aspectos com o hinduísmo, o budismo também é antigo – vem do século 5 ou 6 antes de Cristo.

A figura central na religião é Siddharta Gautama, originalmente um príncipe, que se dedicou a viver uma vida de simplicidade após ter sua visão de mundo – até então muito abrigada – expandida ao ver mortos, efêmeros e pobres sofrendo.

Com isso, objetivo da religião é adotar uma certa medida de asceticismo e práticas meditativas com o objetivo de liberação total do sofrimento, ou dukkha, ao atingir o estado de nirvana, onde o asceta se livra totalmente de seus desejos, entendidos como a raiz do sofrimento.

Pelo fato de Gautama ser originalmente um mortal – e reiterar isso com frequência – o budismo é uma religião sem uma divindade ou deus. Em seu entendimento, a iluminação e o nirvana podem ser atingidos por qualquer mortal, através das doutrinas. As duas maiores denominações são Theravada, a mais antiga e tradicional, e Mahayana, com mais aderentes.

Os fiéis se espalham pelas denominações com proporções de 36% e 53%, respectivamente, com os últimos 11% pertencendo a grupos minoritários. O budismo é bem espalhado pelo mundo, com sua maioria na Ásia, mas sendo popular nas Américas e Europa, com uma distribuição mais equilibrada pelo mundo em comparação a outras religiões.

Judaísmo – 14,7 milhões de fiéis

Fechando a lista dos top 5 está o judaísmo, a terceira das principais religiões semitas, e a mais antiga. Sua figura central é Abraão, que, segundo as crenças, teria iniciado o convento entre os judeus com Deus, há mais de 3.500 anos.

Abraão também seria o ancestral dos israelenses – e dos Hebreus - que seriam os descendentes diretos de seu filho, Jacó, cujo nome foi mudado para Israel.

Seu corpo literário central inclui o Torá, o Tanakh e o Talmud, que juntos contêm os mesmos livros principais que o Velho Testamento da Bíblia cristã. A maioria de seus seguidores se encontra nas regiões do Oriente Médio e África do Norte, e na América do Norte.