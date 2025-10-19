Papa Leão XIV canoniza sete novos santos, incluindo os primeiros venezuelanos da história

O papa Leão XIV criou neste domingo, 19, sete novos santos, incluindo o médico José Gregorio Hernández e a freira Carmen Rendiles, os dois primeiros venezuelanos proclamados santos pela Igreja Católica.

O momento foi recebido com emoção em Caracas, onde fiéis católicos se reuniram durante a madrugada para acompanhar a transmissão da cerimônia diretamente do Vaticano.

Primeiros santos da Venezuela

Além dos dois venezuelanos, também foram canonizados o italiano Bartolo Longo, que praticou ritos satânicos antes de se converter ao catolicismo; o primeiro santo de Papua-Nova Guiné, Peter To Rot; o bispo armênio Ignazio Choukrallah Maloyan e as freiras italianas Vincenza Maria Poloni e Maria Troncatti.

Na Praça de São Pedro foram exibidos enormes retratos dos sete canonizados quando o papa saiu da basílica com uma batina branca cerimonial, acompanhado por bispos e cardeais também vestidos de branco.

O cardeal Marcello Semeraro, prefeito do Dicastério para as Causas dos Santos, leu em voz alta os perfis diante dos aplausos das 55 mil pessoas reunidas no local.

Depois, Leão XIV leu o decreto de canonização, com o qual os novos santos são oficialmente declarados pela Igreja. “Que sua intercessão nos assista nas provas e seu exemplo nos inspire na comum vocação à santidade”, afirmou o pontífice durante a homilia.

Quem foi José Gregorio Hernández

Venerado há décadas na Venezuela, José Gregorio Hernández Cisnero nasceu em 26 de outubro de 1864, em Isnotú, no estado de Trujillo.

Médico e cientista, ele fundou a Academia Nacional de Medicina e se destacou no combate à epidemia de gripe espanhola, que matou 1% da população venezuelana.

Conhecido como o “médico dos pobres”, atendia gratuitamente pacientes carentes e frequentemente custeava seus medicamentos.

Ele morreu em 1919 e, desde então, sua imagem passou a fazer parte da cultura popular da Venezuela — com devotos que vestem roupas semelhantes às suas em sinal de fé.

Uma estátua de nove metros de altura está sendo construída em sua homenagem no estado de Carabobo.

A trajetória da freira Carmen Rendiles

Carmen Elena Rendiles, também venezuelana, nasceu em 1903 sem o braço esquerdo e dedicou sua vida religiosa à caridade. Fundou a Congregação das Servas de Jesus e faleceu em 1977. Agora, torna-se oficialmente a primeira santa venezuelana.

Outros novos santos proclamados

Entre os demais canonizados, está o italiano Bartolo Longo (1841–1926), apelidado de “sacerdote satânico” por seu passado ocultista e anticlerical. Após se converter ao catolicismo, ele fundou o Santuário da Beata Virgem do Rosário de Pompeia.

Peter To Rot, o primeiro santo de Papua-Nova Guiné, foi um catequista leigo assassinado durante a ocupação japonesa na Segunda Guerra Mundial. Já o bispo armênio Ignazio Choukrallah Maloyan foi morto em 1915 por forças turcas durante o genocídio armênio.

As italianas Vincenza Maria Poloni e Maria Troncatti também foram proclamadas santas. Poloni fundou o Instituto das Irmãs da Misericórdia de Verona no século XIX, enquanto Troncatti dedicou sua vida missionária aos povos indígenas no Equador na década de 1920.

A segunda canonização do pontificado de Leão XIV

Esta foi a segunda cerimônia de canonização conduzida por Leão XIV desde que assumiu como líder da Igreja Católica, em 8 de maio.

No mês passado, o pontífice havia proclamado santos os italianos Carlo Acutis — conhecido como o “influenciador de Deus” — e Pier Giorgio Frassati, modelo de caridade cristã falecido aos 24 anos, em 1925.