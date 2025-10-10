Festa da Padroeira: Santuário de Aparecida funcionará 24 horas por dia até domingo

A decisão atende especialmente os romeiros que desembarcam nas madrugadas, quando a cidade registra picos de movimento. (Valter Campanato/Agência Brasil)
O Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, estenderá seu funcionamento para 24 horas ininterruptas entre esta sexta-feira, 10, e domingo, 12 de outubro.
A medida visa atender os milhares de fiéis que chegam à cidade durante a Festa da Padroeira, celebração dedicada a Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil.
A decisão atende especialmente os romeiros que desembarcam nas madrugadas, quando a cidade registra picos de movimento.
Com o regime ampliado, os peregrinos terão acesso ao templo a qualquer hora, facilitando orações e participação nas celebrações do dia 12, considerado o ápice das festividades religiosas.
A administração do santuário organizou os horários de funcionamento dos principais serviços para o período festivo:
Os sacramentos também terão horários definidos. Batizados acontecerão às 9h, 10h30, 12h, 13h30 e 15h, enquanto confissões serão oferecidas entre 14h e 16h. A Secretaria de Batismo funcionará das 7h às 16h para orientações.
A estrutura de apoio conta com diversos pontos para atender os peregrinos: