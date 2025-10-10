Brasil

Festa da Padroeira: Santuário de Aparecida funcionará 24 horas por dia até domingo

Basílica em Aparecida, São Paulo, amplia funcionamento durante a Festa da Padroeira para receber romeiros que chegam de madrugada

A decisão atende especialmente os romeiros que desembarcam nas madrugadas, quando a cidade registra picos de movimento. (Valter Campanato/Agência Brasil)

Luanda Moraes
Colaboradora

Publicado em 10 de outubro de 2025 às 11h44.

O Santuário Nacional de Aparecida, no interior de São Paulo, estenderá seu funcionamento para 24 horas ininterruptas entre esta sexta-feira, 10, e domingo, 12 de outubro.

A medida visa atender os milhares de fiéis que chegam à cidade durante a Festa da Padroeira, celebração dedicada a Nossa Senhora Aparecida, considerada padroeira do Brasil.

A decisão atende especialmente os romeiros que desembarcam nas madrugadas, quando a cidade registra picos de movimento.

Com o regime ampliado, os peregrinos terão acesso ao templo a qualquer hora, facilitando orações e participação nas celebrações do dia 12, considerado o ápice das festividades religiosas.

Estrutura preparada para alta demanda

A administração do santuário organizou os horários de funcionamento dos principais serviços para o período festivo:

  • Estacionamento: abre às 5h15 do dia 10 e fecha às 22h do dia 12
  • Visitação à imagem de Nossa Senhora: das 5h15 às 21h
  • Rampa da imagem: das 5h às 19h
  • Posto médico: das 7h do dia 10 às 21h do dia 12
  • Tenda dos Peregrinos: das 7h do dia 10 às 19h do dia 12
  • Secretaria de Pastoral: das 4h30 às 19h
  • Sala das Promessas: das 5h às 18h

Os sacramentos também terão horários definidos. Batizados acontecerão às 9h, 10h30, 12h, 13h30 e 15h, enquanto confissões serão oferecidas entre 14h e 16h. A Secretaria de Batismo funcionará das 7h às 16h para orientações.

Serviços de apoio e alimentação

A estrutura de apoio conta com diversos pontos para atender os peregrinos:

  • Praça de alimentação e quiosques: das 4h às 20h
  • Lojas do Centro de Apoio ao Romeiro: das 5h às 19h
  • Casa do Pão: das 5h às 18h
  • Basílica Histórica: das 6h às 19h
  • Circuito de Visitação (Mirante e Museu): das 7h às 16h30
  • Centro de Informações Turísticas: das 7h às 18h
  • Cidade do Romeiro: abre às 6h do dia 11 e fecha às 19h30 do dia 12
  • Caminho do Rosário: abre às 6h do dia 11 e fecha às 19h30 do dia 12
